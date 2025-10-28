Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 10:23 |
Стало известно, сколько времени потребуется Будковскому на восстановление

В лазарете «Зари» только один футболист

ФК Заря. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, 27 октября футболисты «Зари» начали подготовку к календарному матчу 11 тура УПЛ с «Рухом», который состоится 2 ноября.

По имеющейся информации, в последней тренировке не участвовал только капитан «Зари» Филипп Будковский. В предыдущем календарном матче с «Вересом» он травмировал руку и после возвращения в Киев был прооперирован. Когда бомбардир вернется в строй, станет известно 29 октября, но есть все основания надеяться, что он сможет сыграть с «Рухом», используя лангуетку для кисти руки.

Сейчас «Заря» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 13 очков.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
