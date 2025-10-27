Сразу три гранда Серии А нацелились на защитника Баварии

Защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ уже этой зимой может сменить клуб.

Ким хочет получать больше игрового времени, так как в этом сезоне провел всего два матча в основе в Бундеслиге, еще два выхода были с лавы запасных, а также сыграл в трех матчах Лиги чемпионов. С учетом этого центральный защитник не против сменить клуб и имеет предложение от грандов Серии А.

По информации Кристиана Фалька, «Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют конкретный интерес к центральному защитнику. Существует вероятность, что его могут продать в январское трансферное окно, хотя мюнхенцы хотели бы оставить Кима до конца сезона.

В то же время «Бавария» ведет переговоры о подписании Марка Гехи из «Кристал Пэлас», и если клуб сможет пригласить его в январе, это откроет путь для ухода Мин Джэ.