Украина. Премьер лига28 октября 2025, 23:28 | Обновлено 28 октября 2025, 23:31
Украинский клуб обманули на огромные деньги. Команда обратилась в ФИФА
«Александрия» не получила денег за Безерру от «Замалека»
Руководство «Александрии» решило обратиться в ФИФА из-за невыплаты средств за трансфер.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, серебряный призер УПЛ до сих пор не получил никаких денег от египетского клуба «Замалек» за трансфер своего бывшего лидера Хуана Альвина Безерры.
Украинский клуб должен был получить от египтян 1,8 млн долларов. Безерра перешел в египетский клуб летом 2025 года.
В этом сезоне Базерра провел 12 матчей, в которых смог забить три гола и отдал четыре результативные передачи.
Читайте также:Александрия совершила самый дорогой трансфер в истории клуба
