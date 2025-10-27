Александр КОЗЛОВ: «Дебют за первую команду – большое достижение для меня»
Дебютант «Оболони» поделился эмоциями от первого матча в УПЛ
В матче 10-го тура УПЛ «Оболонь» потерпела поражение от житомирского «Полесья» со счетом 0:4. В этом поединке свои первые минуты на уровне УПЛ сыграл 19-летний футболист киевского клуба Александр Козлов.
– Александр, какие эмоции от дебюта, несмотря на поражение команды? Есть ли минутка радости лично для вас в этом матче?
– Да, есть минутка радости. Это очень большое достижение для меня – дебют за первую команду. К сожалению, досадное поражение, но ничего – надо работать дальше.
– Было ли понимание, что сегодня получите шанс выйти на поле?
– Нет, не было. Это скорее спонтанное решение тренера. Я просто готовился, как всегда, и когда сказали выходить, был готов.
– На поле было волнение? Как чувствовал себя дебютант в первые минуты?
– Немного было волнение, но когда сделал первые шаги на поле, оно быстро исчезло. Потом уже просто играл в футбол и пытался помочь команде.
– Сегодняшний соперник достаточно сильный. Как он удивил вас и команду?
– Первые 30 минут мы контролировали игру, могли забить два мяча. Потом, к сожалению, все поменялось. Вышло, как вышло.
