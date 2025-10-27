Олег ИЛЬИН: «До пропущенного мяча игра была равной»

В поединке десятого тура УПЛ «Оболонь» на своем поле со счетом 0:4 проиграла житомирскому «Полесью». Итог матча подвел полузащитник киевского клуба Олег Ильин.

– Олег, сегодня непростой результат для команды. До первого гола игра выглядела довольно равной. Как объяснить итоговый счет 0:4?

– Да, действительно мы неплохо начали игру, но ошибки решают результат. До пропущенного мяча игра была равной, а после него появилось много свободных зон, чем соперник воспользовался.

– После 0:2 в первом тайме, как трудно было собраться и поверить в камбэк?

– Если честно, в раздевалке ребята были заряжены. Мы выходили на второй тайм с желанием отыграться. Но, к сожалению, не все удалось реализовать, как планировали.

– Полесье сегодня выглядело уверенно. Насколько соперник удивил и можно ли сказать, что результат закономерен?

– Полесье провело хорошую игру. Мы многое ошибались – и именно эти ошибки решили результат. Думаю, счет закономерен, учитывая, как все сложилось на поле.