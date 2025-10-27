Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ИЛЬИН: «До пропущенного мяча игра была равной»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 16:23 |
69
0

Олег ИЛЬИН: «До пропущенного мяча игра была равной»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение в матче с «Полесьем»

27 октября 2025, 16:23 |
69
0
Олег ИЛЬИН: «До пропущенного мяча игра была равной»
ФК Оболонь. Олег Ильин

В поединке десятого тура УПЛ «Оболонь» на своем поле со счетом 0:4 проиграла житомирскому «Полесью». Итог матча подвел полузащитник киевского клуба Олег Ильин.

– Олег, сегодня непростой результат для команды. До первого гола игра выглядела довольно равной. Как объяснить итоговый счет 0:4?

– Да, действительно мы неплохо начали игру, но ошибки решают результат. До пропущенного мяча игра была равной, а после него появилось много свободных зон, чем соперник воспользовался.

– После 0:2 в первом тайме, как трудно было собраться и поверить в камбэк?

– Если честно, в раздевалке ребята были заряжены. Мы выходили на второй тайм с желанием отыграться. Но, к сожалению, не все удалось реализовать, как планировали.

– Полесье сегодня выглядело уверенно. Насколько соперник удивил и можно ли сказать, что результат закономерен?

– Полесье провело хорошую игру. Мы многое ошибались – и именно эти ошибки решили результат. Думаю, счет закономерен, учитывая, как все сложилось на поле.

По теме:
Александр КОЗЛОВ: «Дебют за первую команду – большое достижение для меня»
Экс-игрок Динамо: «Это сейчас необходимо для психологии Динамо»
Когда сыграют лидеры чемпионата? Известно расписание 13 и 14 туров УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Полесье Оболонь Киев Полесье Житомир Олег Ильин
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 08:05 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Футбол | 27 октября 2025, 14:57 1
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен

Пау Кубарси провел не лучшее Эль-Классико

Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27.10.2025, 07:52
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 5
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем