Когда сыграют лидеры чемпионата? Известно расписание 13 и 14 туров УПЛ
Оба тура растянутся на 4 дня
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 13 и 14 туров.
Встречи 13 тура пройдут с 21 по 24 ноября, а 14 – с 28 ноября по 1 декабря.
Расписание 13-го тура УПЛ
21 ноября (пятница)
Полтава – ЛНЗ 15:30
22 ноября (суббота)
Карпаты – Металлист 1925 13:00
Колос – Динамо 15:30
Оболонь – Шахтер 18:00
23 ноября (воскресенье)
Кривбасс – Верес 13:00
Полесье – Эпицентр 15:30
Рух – Кудровка 18:00
24 ноября (понедельник)
Заря — Александрия 18:00
Расписание 14-го тура УПЛ
28 ноября (пятница)
Оболонь — Колос 18:00
29 ноября (суббота)
ЛНЗ – Кудровка 15:30
Верес – Карпаты 18:00
30 ноября (воскресенье)
Александрия – Рух 13:00
Эпицентр – Металлист 1925 15:30
Полесье – Заря 18:00
1 декабря (понедельник)
Динамо – Полтава 15:30
Шахтер – Кривбасс 18:00
