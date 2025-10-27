Когда сыграют лидеры чемпионата? Известно расписание 13 и 14 туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 13 и 14 туров.

Встречи 13 тура пройдут с 21 по 24 ноября, а 14 – с 28 ноября по 1 декабря.

Расписание 13-го тура УПЛ

21 ноября (пятница)

Полтава – ЛНЗ 15:30

22 ноября (суббота)

Карпаты – Металлист 1925 13:00

Колос – Динамо 15:30

Оболонь – Шахтер 18:00

23 ноября (воскресенье)

Кривбасс – Верес 13:00

Полесье – Эпицентр 15:30

Рух – Кудровка 18:00

24 ноября (понедельник)

Заря — Александрия 18:00

Расписание 14-го тура УПЛ

28 ноября (пятница)

Оболонь — Колос 18:00

29 ноября (суббота)

ЛНЗ – Кудровка 15:30

Верес – Карпаты 18:00

30 ноября (воскресенье)

Александрия – Рух 13:00

Эпицентр – Металлист 1925 15:30

Полесье – Заря 18:00

1 декабря (понедельник)

Динамо – Полтава 15:30

Шахтер – Кривбасс 18:00