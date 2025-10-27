Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров в УПЛ
Премьерный дубль в УПЛ бразильский форвард горняков сделал в 19 лет 212 дней
Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров из дальнего зарубежья. Свой премьерный дубль в чемпионатах Украины в матче с «Кудровкой» (4:0) бразильский форвард «Шахтера» сделал в 19 лет 212 дней. Среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивали два мяча за игру только нигериец Эммануэль Окодува, венесуэлец Кевин Келси и бразилец Тете.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья, сделавшие дубль в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 238 дней
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Арсенал
|
17.07.2002
|
Волынь
|
8:1 (д)
|
19 лет 86 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
21.10.2023
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
|
19 лет 191 день
|
ТЕТЕ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
25.08.2019
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
19 лет 212 дней
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Бразилия
|
Шахтер
|
26.10.2025
|
Кудровка
|
4:0 (д)
|
19 лет 251 день
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Иран
|
Заря
|
07.03.2021
|
Львов
|
4:0 (д)
|
19 лет 319 дней
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Бразилия
|
Шахтер
|
30.07.2010
|
Арсенал
|
3:1 (г)
|
19 лет 334 дня
|
НЕВЕРТОН
|
Бразилия
|
Шахтер
|
03.05.2025
|
Черноморец
|
3:0 (г)
