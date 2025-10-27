Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров в УПЛ

Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров из дальнего зарубежья. Свой премьерный дубль в чемпионатах Украины в матче с «Кудровкой» (4:0) бразильский форвард «Шахтера» сделал в 19 лет 212 дней. Среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивали два мяча за игру только нигериец Эммануэль Окодува, венесуэлец Кевин Келси и бразилец Тете.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья, сделавшие дубль в чемпионатах Украины