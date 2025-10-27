Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 13:38 | Обновлено 27 октября 2025, 13:59
Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров в УПЛ

Премьерный дубль в УПЛ бразильский форвард горняков сделал в 19 лет 212 дней

Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров в УПЛ
ФК Шахтер

Кауан Элиас вошел в пятерку самых молодых дуплетистов-легионеров из дальнего зарубежья. Свой премьерный дубль в чемпионатах Украины в матче с «Кудровкой» (4:0) бразильский форвард «Шахтера» сделал в 19 лет 212 дней. Среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивали два мяча за игру только нигериец Эммануэль Окодува, венесуэлец Кевин Келси и бразилец Тете.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья, сделавшие дубль в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 238 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Арсенал

17.07.2002

Волынь

8:1 (д)

19 лет 86 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

21.10.2023

ЛНЗ

3:0 (д)

19 лет 191 день

ТЕТЕ

Бразилия

Шахтер

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

19 лет 212 дней

КАУАН ЭЛИАС

Бразилия

Шахтер

26.10.2025

Кудровка

4:0 (д)

19 лет 251 день

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Иран

Заря

07.03.2021

Львов

4:0 (д)

19 лет 319 дней

ДУГЛАС КОСТА

Бразилия

Шахтер

30.07.2010

Арсенал

3:1 (г)

19 лет 334 дня

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

03.05.2025

Черноморец

3:0 (г)

