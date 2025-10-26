Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 23:36 | Обновлено 26 октября 2025, 23:38
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»

Защитник Динамо отметился забитым голом в матче против Кривбасса

ФК Динамо. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился впечатлениями от домашней победы в матче 10-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (4:0), в котором он забил гол.

– Денис, поздравляю с победой. Первая домашняя победа этого сезона – и на ноль. Какие эмоции после такого результата?

– Для защитника это как праздник, можно так сказать. Голос немного сорвал, тяжело говорить. Мы сегодня очень старались, хотели реабилитироваться, и, думаю, нам это удалось. Команда сегодня сыграла очень хорошо. Я горжусь этой командой, все молодцы.

– Игра была убедительной, создали много моментов. Складывается впечатление, что это лучший матч сезона.

– Наверное, да. Реализовали свои моменты, сделали счет, сзади сыграли на ноль – поэтому сегодня есть повод немного порадоваться и отдохнуть. Впереди нас ждут очень важные матчи. Все понимают, какие задачи стоят перед «Динамо» и где мы должны быть. Не смотрю в турнирную таблицу, но серия была не лучшая. Думаю, эта победа станет глотком свежего воздуха, который поможет нам вернуться на победный путь и удержать его до конца.

– До этого было пять ничьих подряд. Можно сейчас немного выдохнуть?

– Выдохнуть некогда. График просто сумасшедший. Впереди игра с «Шахтером».

– Снова двойное противостояние, как когда-то с «Александрией» – в чемпионате и кубке. Есть ли разница между этими турнирами, или нужно выходить и побеждать в любом случае?

– Это «Шахтер», а мы – «Динамо». Думаю, все понимают, что это за матч. Нужно выходить и настраиваться на лучшую игру, чтобы каждый был заряжен и отдал максимум. Тогда будет результат.

– Твой гол сегодня – особенный, учитывая, что ты вернулся после травмы. Насколько доволен собой?

– Подтвердил, что я на своем месте. Для защитника забить – это бонус, но главное, что сыграли на ноль. Мы пропускали в этом сезоне немало, даже один-два гола всегда неприятно. Но сегодня вся команда отработала как один механизм. Так должно быть и дальше, тогда будет результат.

– Сегодня на матч пришло больше болельщиков – квоту увеличили. Насколько это помогает команде?

– Конечно, чувствуется. В нынешнее время людям нужно ходить на такие матчи, поддерживать команду, получать эмоции – и позитивные, и негативные. Это и есть футбол, он дарит разные ощущения. Мы всегда рады видеть наших болельщиков на трибунах.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Денис Попов
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
