ФОТО. Известная футбольная журналистка опубликовала снимок голышом

Украинская футбольная журналистка Александра Лобода опубликовала серию стильных и одновременно откровенных снимков на своей странице в Instagram.

На фотографиях Лобода позирует в белом образе – свободных брюках и топе, а на некоторых кадрах появляется обнаженной, прикрываясь лишь волосами.

Съемка выполнена в минималистичном стиле на белом фоне, что подчёркивает естественную красоту телеведущей.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев от поклонников: «Красавица», – самый популярный комментарий к этой фотосессии.