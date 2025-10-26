Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Известная футбольная журналистка опубликовала снимок голышом
26 октября 2025, 03:14
ФОТО. Известная футбольная журналистка опубликовала снимок голышом

Александра Лобода порадовала своих фанатов откровенными фото

ФОТО. Известная футбольная журналистка опубликовала снимок голышом
Instagram. Александра Лобода

Украинская футбольная журналистка Александра Лобода опубликовала серию стильных и одновременно откровенных снимков на своей странице в Instagram.

На фотографиях Лобода позирует в белом образе – свободных брюках и топе, а на некоторых кадрах появляется обнаженной, прикрываясь лишь волосами.

Съемка выполнена в минималистичном стиле на белом фоне, что подчёркивает естественную красоту телеведущей.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев от поклонников: «Красавица», – самый популярный комментарий к этой фотосессии.

Александра Лобода
Источник: Instagram
