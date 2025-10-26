ФОТО. Известная футбольная журналистка опубликовала снимок голышом
Александра Лобода порадовала своих фанатов откровенными фото
Украинская футбольная журналистка Александра Лобода опубликовала серию стильных и одновременно откровенных снимков на своей странице в Instagram.
На фотографиях Лобода позирует в белом образе – свободных брюках и топе, а на некоторых кадрах появляется обнаженной, прикрываясь лишь волосами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Съемка выполнена в минималистичном стиле на белом фоне, что подчёркивает естественную красоту телеведущей.
Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки комментариев от поклонников: «Красавица», – самый популярный комментарий к этой фотосессии.
