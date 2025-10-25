Защитник ЛНЗ раскрыл секрет победы над Металлистом 1925
Черкасчане одержали третью победу подряд
Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе в 10 туре УПЛ над «Металлистом 1925» – 1:0.
«Говорят, что в противостоянии с соседом по турнирной таблице на кону шесть очков. Как бы то ни было, но победа над харьковчанами помогла ЛНЗ выйти на первое место. Однако еще рано сосредотачиваться на турнирном положении. В лидирующей группе большая плотность, и поэтому все самое интересное впереди. Хотя, конечно, завоеванные три очка очень ценны, ведь впереди у нас битвы с амбициозными «Карпатами» и «Динамо» в чемпионате и с «Рухом» в Кубке Украины.
В этом матче у нас многое не получалось, несмотря на то, что мы хорошо подготовились к встрече с «Металлистом 1925». Следует отдать должное слобожанцам, которые чаще контролировали мяч, пытались действовать компактно, и поэтому нам выбегать на оперативное пространство было довольно сложно.
Хорошо, что на 62-й минуте сработала домашняя заготовка. На тренировках мы часто награбатывали стремительные контрвыпады с помощью длинных передач от защитников. Но на этот раз в роли ассистента выступил вратарь Алексей Паламарчук. Довершил дело точным ударом нигериец Проспер, кстати, он забивает уже в третьем матче подряд. Под занавес поединка мы уверенно играли по счету, а когда на 84-й минуте мяч все же оказался в сетке наших ворот, гол был отменен, потому что харьковчане нарушили правила».
Ранее голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы команды над «Металлистом 1925».
