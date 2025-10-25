Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
25 октября 2025, 15:58 | Обновлено 25 октября 2025, 16:04
632
0

Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины

Поединки пройдут с 28 по 30 октября

25 октября 2025, 15:58 | Обновлено 25 октября 2025, 16:04
632
0
Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины 2025/2026.

На этом этапе поединки пройдут с 28 по 30 октября включительно.

Главный матч 1/8 финала между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» обслужит Дмитрий Панчишин.

Также только на матче «Динамо» – «Шахтер» будет работать система VAR, в остальных поединках видеоповторов для судьи не предусмотрено.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

28 октября (вторник)

  • 12:00. «Чернигов» – «Лесное»
  • 14:30. «Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь
  • 14:30. «Локомотив» Киев – «Нива» Винница

29 октября (среда)

  • 12:00. «Виктория» Сумы – «Ингулец» Петрово
  • 14:30. ЛНЗ Черкассы – «Рух» Львов
  • 18:00. «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк

30 октября (четверг)

  • 12:00. «Агротех» Тышковка – «Феникс-Мариуполь»
  • 17:00. «Металлист 1925» Харьков – «Агробизнес» Волочиск

По теме:
Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Феникс-Мариуполь в матче с Пробоем прервал серию поражений
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Шахтер Донецк Виктория Сумы Буковина Черновцы даты и время матчей Нива Винница Динамо - Шахтер Ингулец Металлист 1925 Агробизнес Рух Львов ЛНЗ Черкассы Локомотив Киев Агротех Тишковка ЛНЗ - Рух Лесное Феникс-Мариуполь судейские назначения Дмитрий Панчишин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 октября 2025, 10:00 9
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Амбиции команд зашкаливают, а удачный результат может помочь попасть, как минимум, в топ-3 таблицы

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25 октября 2025, 00:32 0
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции

Андрей Богданов считает, что пора менять тренера

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.10.2025, 16:00
Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25.10.2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 18
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем