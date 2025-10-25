Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Поединки пройдут с 28 по 30 октября
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины 2025/2026.
На этом этапе поединки пройдут с 28 по 30 октября включительно.
Главный матч 1/8 финала между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» обслужит Дмитрий Панчишин.
Также только на матче «Динамо» – «Шахтер» будет работать система VAR, в остальных поединках видеоповторов для судьи не предусмотрено.
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
28 октября (вторник)
- 12:00. «Чернигов» – «Лесное»
- 14:30. «Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь
- 14:30. «Локомотив» Киев – «Нива» Винница
29 октября (среда)
- 12:00. «Виктория» Сумы – «Ингулец» Петрово
- 14:30. ЛНЗ Черкассы – «Рух» Львов
- 18:00. «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк
30 октября (четверг)
- 12:00. «Агротех» Тышковка – «Феникс-Мариуполь»
- 17:00. «Металлист 1925» Харьков – «Агробизнес» Волочиск
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амбиции команд зашкаливают, а удачный результат может помочь попасть, как минимум, в топ-3 таблицы
Андрей Богданов считает, что пора менять тренера