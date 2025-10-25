Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины 2025/2026.

На этом этапе поединки пройдут с 28 по 30 октября включительно.

Главный матч 1/8 финала между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» обслужит Дмитрий Панчишин.

Также только на матче «Динамо» – «Шахтер» будет работать система VAR, в остальных поединках видеоповторов для судьи не предусмотрено.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

28 октября (вторник)

12:00. «Чернигов» – «Лесное»

14:30. «Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь

14:30. «Локомотив» Киев – «Нива» Винница

29 октября (среда)

12:00. «Виктория» Сумы – «Ингулец» Петрово

14:30. ЛНЗ Черкассы – «Рух» Львов

18:00. «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк

30 октября (четверг)