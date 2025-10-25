ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский Видад подписал экс-звезду Аякса и Челси
Хаким Зиеш вернулся на историческую родину
Марокканский клуб «Видад» из Касабланки официально отрапортовал о подписании 32-летнего вингера Хакима Зиеша.
Сообщается, что с игроком подписан контракт сроком на полтора года.
В «Видад» Зиеш перебрался на правах свободного агента, в статусе которого находился с лета нынешнего года, после завершения контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».
Хаким Зиеш в прошлом являлся звездой «Аякса» (165 матчей, 49 голов, 76 ассистов), что позволило ему летом 2020 года перебраться за 40 миллионов евро в «Челси» (107 матчей, 14 голов, 13 ассистов).
