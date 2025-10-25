Украинка из восьмой сотни сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Гонконге

32-летняя украинская теннисистка Надежда Колб заявилась в квалификацию хардового турнира WTA 250 в Гонконге.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Лян Эньшуо (Китайский Тайбей, WTA 329). Встреча состоится 25 октября и начнется ориентировочно в 09:30 по Киеву.

Колб в седьмой раз сыграет в квалификации соревнований на уровне Тура и поборется за свою первую победу.

Предыдущим турниром Надежды были соревнования WTA 125 в Роверето, где она проиграла в финальном круге отбора Номе Акуга Нохе.