Украинка из восьмой сотни сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Гонконге
Надежда Колб проведет матч первого раунда отбора против Лян Эньшуо
32-летняя украинская теннисистка Надежда Колб заявилась в квалификацию хардового турнира WTA 250 в Гонконге.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Лян Эньшуо (Китайский Тайбей, WTA 329). Встреча состоится 25 октября и начнется ориентировочно в 09:30 по Киеву.
Колб в седьмой раз сыграет в квалификации соревнований на уровне Тура и поборется за свою первую победу.
Предыдущим турниром Надежды были соревнования WTA 125 в Роверето, где она проиграла в финальном круге отбора Номе Акуга Нохе.
