Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»
Футбольный агент не верит в Динамо
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло лаконично отреагировал на очередное фиаско киевского Динамо в Лиге Конференций, где подопечные Александра Шовковского проиграли Самсунспору
«Все что нужно знать. Смотрим на табло», – лаконично отреагировал Захавайло, прикрепив фото турнирной таблицы, где «бело-синие» занимают 34 строчку.
В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.
