Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»
Лига конференций
24 октября 2025, 14:43
Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»

Футбольный агент не верит в Динамо

ФК Динамо Киев.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло лаконично отреагировал на очередное фиаско киевского Динамо в Лиге Конференций, где подопечные Александра Шовковского проиграли Самсунспору

«Все что нужно знать. Смотрим на табло», – лаконично отреагировал Захавайло, прикрепив фото турнирной таблицы, где «бело-синие» занимают 34 строчку.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

Вячеслав Заховайло Динамо Киев Самсунспор - Динамо Самсунспор Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
