Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Этого недостаточно, это слишком мало»

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч третьего тура основного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные со счетом 1:2 уступили «Виктории» Пльзень:

«Команда боролась до конца, пытаясь сравнять счет. Я не думаю, что это так, наоборот. Мы были слабы в завершении атак, это правда. Есть много игроков в нападении, которые давно не забивали. Нам нужно внимательно посмотреть на это и спросить себя, почему».

«Мы потеряли несколько мячей, особенно в начале, но в конечном итоге именно защита держит нас на плаву. В сложных ситуациях, таких как в этой игре, они очень хорошо сыграли в обороне, предотвратив контратаки в открытом пространстве. В конечном итоге выступление было положительным».

«Уверенность дают выступления, результаты и ситуации, которые вы создаете. Особенно в первом тайме было много возможностей для более эффективной игры. Если мы не смогли быть эффективными в этих условиях, то ясно, что нам нужно тщательно все обдумать, потому что это не та игра, в которой не было возможностей, как это иногда бывает в лиге против очень закрытых команд, или как в финальных этапах, где были все условия для того, чтобы играть лучше в атаке».

«Нам нужно было быть более сплоченными как команда, более опасными, чаще входить в штрафную и бить с более близкого расстояния. Это то, что нам нужно сделать, чтобы улучшить результативность в атаке, иначе, сколько бы мы ни говорили «мы создавали, мы создавали», этого недостаточно, это слишком мало».

«Я видел несколько очень хороших выступлений от нескольких игроков, от нескольких элементов, и именно атакующая часть позволяет выигрывать матчи, поэтому мы обязательно должны это исправить».