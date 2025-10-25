Украина. Премьер лига25 октября 2025, 06:42 |
749
0
Олег САЛЕНКО: «В Динамо его сейчас не уважают, просто не воспринимают»
Легенда клуба – об Александре Шовковском
25 октября 2025, 06:42 |
749
0
Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мыслями о наставнике клуба Александре Шовковском и рассказал, чего ему не хватает в клубе.
– Чего не хватает Александру Шовковскому?
– Авторитета. В команде его не уважают, не воспринимают как наставника, как главного тренера.
23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 4
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии
Футбол | 25.10.2025, 05:42
Футбол | 24.10.2025, 23:22
Футбол | 24.10.2025, 12:21
Комментарии 0
Популярные новости
24.10.2025, 00:19 4
23.10.2025, 08:15 2
24.10.2025, 08:11 18
23.10.2025, 04:57 6
Бокс
24.10.2025, 07:02 13
23.10.2025, 23:56 247
23.10.2025, 21:43 131