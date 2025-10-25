Олег САЛЕНКО: «В Динамо его сейчас не уважают, просто не воспринимают»

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мыслями о наставнике клуба Александре Шовковском и рассказал, чего ему не хватает в клубе.

– Чего не хватает Александру Шовковскому?

– Авторитета. В команде его не уважают, не воспринимают как наставника, как главного тренера.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.