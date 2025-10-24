Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду хочет переманить Левандовски в Аль-Наср
Саудовская Аравия
24 октября 2025, 07:27 |
Роналду хочет переманить Левандовски в Аль-Наср

Португальский форвард заинтересован играть с поляком

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Роберт Левандовски и Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски перебрался в саудовский чемпионат в конце сезона.

Как пишет Fichajes, 40-летний Роналду ранее уже оказал прямое влияние на работу «Аль-Насра» на трансферном рынке и призвал к приходу проверенного нападающего, который мог бы играть вместе с ним.

Левандовски сыграл в нынешнем сезоне в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в его активе 5 голов и 1 результативная передача. Поляк выступает за «сине-гранатовых» с 2022 года. Роналду перебрался в «Аль-Наср» в 2023 году. В чемпионате Саудовской Аравии єтого сезона португальский форвард сыграл в пяти матчах, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании поляка. Однако это не единственный клуб, который хочет приобрести звездного нападающего.

Роберт Левандовски Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: Fichajes.net
