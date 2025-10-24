Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 06:00
ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина

Джуд Беллингем угодил в неприятную историю

ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина
X. Джуд Беллингем был за рулем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подвергся критике за свое поведение в недавней ситуации с фанами мадридского клуба.

Неизвестные атаковали машину 22-летнего англичанина – вероятнее всего, они хотели получить его автограф.

Джуд дал по газам и проехал на красный свет, нарушив правила дорожного движения, на что один из футбольных блогеров написал в X (Twitter):

«Если бы это был Ламин Ямаль вместо Беллингема, я бы проснулся с сотнями новостей о нарушениях, которые совершает игрок «Барселоны» за рулем».

видео Джуд Беллингем Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига скандал чемпионат Испании по футболу lifestyle сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Комментарии
