ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина
Джуд Беллингем угодил в неприятную историю
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подвергся критике за свое поведение в недавней ситуации с фанами мадридского клуба.
Неизвестные атаковали машину 22-летнего англичанина – вероятнее всего, они хотели получить его автограф.
Джуд дал по газам и проехал на красный свет, нарушив правила дорожного движения, на что один из футбольных блогеров написал в X (Twitter):
«Если бы это был Ламин Ямаль вместо Беллингема, я бы проснулся с сотнями новостей о нарушениях, которые совершает игрок «Барселоны» за рулем».
Llega a ser Lamine Yamal en vez de Bellingham y me habría despertado con cientas de noticias de las ilegalidades que hace el jugador del Barça al volante.pic.twitter.com/JcOMNsCcoP— Black (@BlxckNews) October 23, 2025
