ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подвергся критике за свое поведение в недавней ситуации с фанами мадридского клуба.

Неизвестные атаковали машину 22-летнего англичанина – вероятнее всего, они хотели получить его автограф.

Джуд дал по газам и проехал на красный свет, нарушив правила дорожного движения, на что один из футбольных блогеров написал в X (Twitter):

«Если бы это был Ламин Ямаль вместо Беллингема, я бы проснулся с сотнями новостей о нарушениях, которые совершает игрок «Барселоны» за рулем».