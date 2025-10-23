Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Буковины: «Мы серьезный раздражитель для каждого соперника»
Украина. Первая лига
23 октября 2025, 12:12 | Обновлено 23 октября 2025, 12:23
54
0

Голкипер Буковины: «Мы серьезный раздражитель для каждого соперника»

Никита Федотов рассказал о подготовке «Буковины» к матчу с ФК ЮКСА

23 октября 2025, 12:12 | Обновлено 23 октября 2025, 12:23
54
0
Голкипер Буковины: «Мы серьезный раздражитель для каждого соперника»
ФК ЮКСА. Никита Федотов

В пятницу, 24 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА. О подготовке к поединку рассказал голкипер «Буковины» Никита Федотов, который в прошлом сезоне выступал в составе ЮКСА.

– Тренировку «Буковины» посетили черновицкие пограничники. Добавило ли это мотивации команде в преддверии важного поединка?

– Конечно, это очень мотивирует. Когда видишь, что люди, даже на фронте болеющие за нас, смотрят наши матчи и переживают, хочется только побеждать, чтобы дарить им положительные эмоции. Они делают большое дело для нашей страны, и мы играем для них.

– Следующий поединок будет для тебя с особым подтекстом, ведь «Буковина» сыграет против ФК «ЮКСА», за которую ты играл еще полгода назад. Насколько эта команда изменилась после твоего ухода?

– Команда очень изменилась. Там много новых футболистов, так же, как всегда, в этой команде много бразильцев, причем есть и новые лица. Поэтому «ЮКСА» – это достаточно специфическая команда, имеющая другой стиль игры, чем раньше.

– Какие советы можешь дать партнерам по команде по поводу будущего соперника? К чему готовиться?

– Да нет никаких особых советов. Мы будем играть в свой футбол, настраиваемся только на победу. Как и во всех остальных матчах.

– У «Буковины» серьезная конкуренция на позиции голкипера. Как оцениваешь возможность получения игрового времени во второй команде?

– Я очень рад, что могу играть за вторую команду. Для любого футболиста важно иметь игровой тонус, играть в официальных матчах. У нас хорошая конкуренция, но я учусь, тренируюсь и уверен, что буду иметь свой шанс. Надо быть готовым к этому, а затем воспользоваться этим шансом.

– В прошлом сезоне ты играл против «Буковины», выступая за ЮКСА, даже выходил на замену в роли полевого игрока, а не голкипера. Как, по твоему мнению, «крестоносцы» будут настраиваться на этот матч?

– «ЮКСА», как и все остальные команды, будет настраиваться максимально серьезно. Мы являемся серьезным раздражителем для каждого соперника, ведь у нас сильный состав, хорошие условия и амбициозные задачи. Все команды хотят отобрать у нас очки, но нас это не волнует. Мы знаем, кто мы, и выходим на поле только с одной целью – побеждать.

По теме:
Александр РЯБОКОНЬ: «Это была сложная игра для обеих команд»
Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину
Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Никита Федотов
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната

Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 10
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23.10.2025, 06:23
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Футбол | 23.10.2025, 11:11
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 60
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 7
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем