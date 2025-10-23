Голкипер Буковины: «Мы серьезный раздражитель для каждого соперника»

В пятницу, 24 октября, в матче 13-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА. О подготовке к поединку рассказал голкипер «Буковины» Никита Федотов, который в прошлом сезоне выступал в составе ЮКСА.

– Тренировку «Буковины» посетили черновицкие пограничники. Добавило ли это мотивации команде в преддверии важного поединка?

– Конечно, это очень мотивирует. Когда видишь, что люди, даже на фронте болеющие за нас, смотрят наши матчи и переживают, хочется только побеждать, чтобы дарить им положительные эмоции. Они делают большое дело для нашей страны, и мы играем для них.

– Следующий поединок будет для тебя с особым подтекстом, ведь «Буковина» сыграет против ФК «ЮКСА», за которую ты играл еще полгода назад. Насколько эта команда изменилась после твоего ухода?

– Команда очень изменилась. Там много новых футболистов, так же, как всегда, в этой команде много бразильцев, причем есть и новые лица. Поэтому «ЮКСА» – это достаточно специфическая команда, имеющая другой стиль игры, чем раньше.

– Какие советы можешь дать партнерам по команде по поводу будущего соперника? К чему готовиться?

– Да нет никаких особых советов. Мы будем играть в свой футбол, настраиваемся только на победу. Как и во всех остальных матчах.

– У «Буковины» серьезная конкуренция на позиции голкипера. Как оцениваешь возможность получения игрового времени во второй команде?

– Я очень рад, что могу играть за вторую команду. Для любого футболиста важно иметь игровой тонус, играть в официальных матчах. У нас хорошая конкуренция, но я учусь, тренируюсь и уверен, что буду иметь свой шанс. Надо быть готовым к этому, а затем воспользоваться этим шансом.

– В прошлом сезоне ты играл против «Буковины», выступая за ЮКСА, даже выходил на замену в роли полевого игрока, а не голкипера. Как, по твоему мнению, «крестоносцы» будут настраиваться на этот матч?

– «ЮКСА», как и все остальные команды, будет настраиваться максимально серьезно. Мы являемся серьезным раздражителем для каждого соперника, ведь у нас сильный состав, хорошие условия и амбициозные задачи. Все команды хотят отобрать у нас очки, но нас это не волнует. Мы знаем, кто мы, и выходим на поле только с одной целью – побеждать.