Первая лига. Новый рекорд Буковины, хет-трик Фарасеенко и победа Черноморца
18-20 октября состоялись поединки 12 тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.
Рекорд тура
«Буковина» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Ворсклу» благодаря голам Виталия Дахновского и Виталия Груши.
Для команды из Черновцов это уже десятая подряд победа в рамках Первой лиги, что является новым клубным рекордом. Интересно, что с учетом Кубка Украины для «Буковины» это 12 кряду виктория в этом сезоне.
И также эта победа позволила черновицкой команде с 32 очками в активе остаться на первом месте в Первой лиге!
Гол тура
«Металлист» со счетом 2:0 победил на выезде «Подолье». Харьковская команда вышла вперед на шестой минуте после автогола от Назара Лиса. А во второй половине встречи слобожанцам удалось сотворить шедевр. Даниил Приходько, который вышел на замену на 72-й минуте, уже на 77-й минуте после подачи углового отправил мяч в ворота соперника ударом через себя! То есть 19-летнему футболисту харьковчан понадобилось всего пять минут, чтобы оформить гол бисиклетой!
Выездные разгромы тура
С одинаковым счетом 3:0 на выезде «Прикарпатью» удалось победить «Металлург», а ФК «Пробий» оказался сильнее «Агробизнеса». Таким образом, можно сказать, что клубы из Ивано-Франковской области в этом туре действительно почувствовали вкус победы.
Отметим, что «Прикарпатье» три мяча забил еще до перерыва. Что касается ФК «Пробий», то он оформил комфортное преимущество до 57-й минуты. Дубль в составе команды из Ивано-Франковской области сделал Богдан Орынчак.
Прорыв тура
«Нива» с голами Богдана-Юлиана Вышинского и Дмитрия Галадея обыграла на выезде со счетом 2:0 «Феникс-Мариуполь».
Благодаря своей стабильности и хорошим результатам, тернопольская команда с 22 очками уже поднялась на пятое место в Первой лиге.
Хет-трик тура
В самом голевом поединке тура «Ингулец» выиграл на своем поле у «Виктории» со счетом 4:2!
Хет-триком за команду из Петрово отличился Виталий Фарасеенко, который стал главным героем поединка!
Эта виктория позволила «Ингульцу» с 25 очками в активе закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.
Голеадоры тура
Отметим, что Фарасеенко после такой результативности ворвался в список лидеров в гонке лучших голеадоров Первой лиги. У представителя «Ингульца» восемь забитых мячей. Столько же точных ударов записали в свой актив Максим Войтиховский («Агробизнес») и Андрей Хома («Прикарпатье»), который в этом туре расщедрился на один гол. Таким образом, эти три футболиста находятся в тройке лидеров лучших снайперов Первой лиги, забив по восемь мячей.
Легионер тура
«Черноморец» после двух ничейных матчей кряду победил на своем поле в поединке с «Черниговом».
Одесситы выиграли встречу со счетом 1:0, благодаря голу в исполнении панамского полузащитника Анеля Райса.
«Моряки» на данный момент с 30 очками в активе идут на втором месте в Первой лиге Украины.
Оборона тура
«Левый Берег» в выездном поединке с ФК ЮКСА одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу от капитана Евгения Банады на 89 минуте.
Кроме заработанных трех очков, киевская команда занесла себе в актив еще один матч без пропущенных мячей. Таким образом, «Левый Берег» уже в пятом поединке кряду оставил свои ворота «сухими» и эта серия длится у киевлян уже месяц!
Кстати, «Левый Берег» с 22 баллами идет на четвертом месте в Первой лиге.
Чего ждать?
Центральным матчем 13-го тура будет поединок «Левый Берег» – «Черноморец». «Буковина» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА. «Металлист» встретится с «Ворсклой» в дерби экс-команд УПЛ! Также состоятся матчи «Чернигов» – «Металлург», «Нива» – «Подолье», «Виктория» – «Агробизнес», «Прикарпатье» – «Ингулец» и «Пробий» – «Феникс-Мариуполь».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|12
|10
|2
|0
|26 - 9
|24.10.25 15:00 Буковина - ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 FSK Mariupol 2:3 Буковина
|32
|2
|Черноморец
|12
|9
|3
|0
|19 - 3
|25.10.25 16:00 Левый берег - Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес
|30
|3
|Ингулец
|12
|7
|4
|1
|24 - 11
|25.10.25 15:00 Прикарпатье - Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 FSK Mariupol29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец
|25
|4
|Левый берег
|11
|7
|1
|3
|14 - 9
|25.10.25 16:00 Левый берег - Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег
|22
|5
|Нива Тернополь
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|24.10.25 15:00 Нива Тернополь - Подолье19.10.25 FSK Mariupol 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов
|22
|6
|Агробизнес
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|25.10.25 15:00 Виктория - Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 FSK Mariupol08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес
|21
|7
|Прикарпатье
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|25.10.25 15:00 Прикарпатье - Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье
|18
|8
|Виктория
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|25.10.25 15:00 Виктория - Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория
|15
|9
|Ворскла
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|25.10.25 16:00 Металлист - Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория
|12
|10
|Пробой
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|25.10.25 15:00 Пробой - FSK Mariupol19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой
|12
|11
|ЮКСА
|12
|3
|3
|6
|7 - 11
|24.10.25 15:00 Буковина - ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой
|12
|12
|Металлист
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|25.10.25 16:00 Металлист - Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 FSK Mariupol 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег
|11
|13
|Чернигов
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|24.10.25 15:00 Чернигов - Металлург Зп19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов
|10
|14
|FSK Mariupol
|12
|2
|2
|8
|6 - 16
|25.10.25 15:00 Пробой - FSK Mariupol19.10.25 FSK Mariupol 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 FSK Mariupol09.10.25 FSK Mariupol 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 FSK Mariupol29.09.25 FSK Mariupol 2:3 Буковина
|8
|15
|Металлург Зп
|12
|1
|3
|8
|4 - 22
|24.10.25 15:00 Чернигов - Металлург Зп19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец
|6
|16
|Подолье
|12
|0
|4
|8
|5 - 22
|24.10.25 15:00 Нива Тернополь - Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье
|4
