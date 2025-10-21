Первая лига. Новый рекорд Буковины, хет-трик Фарасеенко и победа Черноморца

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.

Рекорд тура

«Буковина» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Ворсклу» благодаря голам Виталия Дахновского и Виталия Груши.

Для команды из Черновцов это уже десятая подряд победа в рамках Первой лиги, что является новым клубным рекордом. Интересно, что с учетом Кубка Украины для «Буковины» это 12 кряду виктория в этом сезоне.

И также эта победа позволила черновицкой команде с 32 очками в активе остаться на первом месте в Первой лиге!

Гол тура

«Металлист» со счетом 2:0 победил на выезде «Подолье». Харьковская команда вышла вперед на шестой минуте после автогола от Назара Лиса. А во второй половине встречи слобожанцам удалось сотворить шедевр. Даниил Приходько, который вышел на замену на 72-й минуте, уже на 77-й минуте после подачи углового отправил мяч в ворота соперника ударом через себя! То есть 19-летнему футболисту харьковчан понадобилось всего пять минут, чтобы оформить гол бисиклетой!

Выездные разгромы тура

С одинаковым счетом 3:0 на выезде «Прикарпатью» удалось победить «Металлург», а ФК «Пробий» оказался сильнее «Агробизнеса». Таким образом, можно сказать, что клубы из Ивано-Франковской области в этом туре действительно почувствовали вкус победы.

Отметим, что «Прикарпатье» три мяча забил еще до перерыва. Что касается ФК «Пробий», то он оформил комфортное преимущество до 57-й минуты. Дубль в составе команды из Ивано-Франковской области сделал Богдан Орынчак.

Прорыв тура

«Нива» с голами Богдана-Юлиана Вышинского и Дмитрия Галадея обыграла на выезде со счетом 2:0 «Феникс-Мариуполь».

Благодаря своей стабильности и хорошим результатам, тернопольская команда с 22 очками уже поднялась на пятое место в Первой лиге.

Хет-трик тура

В самом голевом поединке тура «Ингулец» выиграл на своем поле у «Виктории» со счетом 4:2!

Хет-триком за команду из Петрово отличился Виталий Фарасеенко, который стал главным героем поединка!

Эта виктория позволила «Ингульцу» с 25 очками в активе закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.

Голеадоры тура

Отметим, что Фарасеенко после такой результативности ворвался в список лидеров в гонке лучших голеадоров Первой лиги. У представителя «Ингульца» восемь забитых мячей. Столько же точных ударов записали в свой актив Максим Войтиховский («Агробизнес») и Андрей Хома («Прикарпатье»), который в этом туре расщедрился на один гол. Таким образом, эти три футболиста находятся в тройке лидеров лучших снайперов Первой лиги, забив по восемь мячей.

Легионер тура

«Черноморец» после двух ничейных матчей кряду победил на своем поле в поединке с «Черниговом».

Одесситы выиграли встречу со счетом 1:0, благодаря голу в исполнении панамского полузащитника Анеля Райса.

«Моряки» на данный момент с 30 очками в активе идут на втором месте в Первой лиге Украины.

Оборона тура

«Левый Берег» в выездном поединке с ФК ЮКСА одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу от капитана Евгения Банады на 89 минуте.

Кроме заработанных трех очков, киевская команда занесла себе в актив еще один матч без пропущенных мячей. Таким образом, «Левый Берег» уже в пятом поединке кряду оставил свои ворота «сухими» и эта серия длится у киевлян уже месяц!

Кстати, «Левый Берег» с 22 баллами идет на четвертом месте в Первой лиге.

Чего ждать?

Центральным матчем 13-го тура будет поединок «Левый Берег» – «Черноморец». «Буковина» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА. «Металлист» встретится с «Ворсклой» в дерби экс-команд УПЛ! Также состоятся матчи «Чернигов» – «Металлург», «Нива» – «Подолье», «Виктория» – «Агробизнес», «Прикарпатье» – «Ингулец» и «Пробий» – «Феникс-Мариуполь».