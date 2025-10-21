Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
21 октября 2025, 15:26 | Обновлено 21 октября 2025, 15:27
Первая лига. Новый рекорд Буковины, хет-трик Фарасеенко и победа Черноморца

18-20 октября состоялись поединки 12 тура Первой лиги

Первая лига. Новый рекорд Буковины, хет-трик Фарасеенко и победа Черноморца
ФК Буковина

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.

Рекорд тура

«Буковина» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Ворсклу» благодаря голам Виталия Дахновского и Виталия Груши.

Для команды из Черновцов это уже десятая подряд победа в рамках Первой лиги, что является новым клубным рекордом. Интересно, что с учетом Кубка Украины для «Буковины» это 12 кряду виктория в этом сезоне.

И также эта победа позволила черновицкой команде с 32 очками в активе остаться на первом месте в Первой лиге!

Гол тура

«Металлист» со счетом 2:0 победил на выезде «Подолье». Харьковская команда вышла вперед на шестой минуте после автогола от Назара Лиса. А во второй половине встречи слобожанцам удалось сотворить шедевр. Даниил Приходько, который вышел на замену на 72-й минуте, уже на 77-й минуте после подачи углового отправил мяч в ворота соперника ударом через себя! То есть 19-летнему футболисту харьковчан понадобилось всего пять минут, чтобы оформить гол бисиклетой!

Выездные разгромы тура

С одинаковым счетом 3:0 на выезде «Прикарпатью» удалось победить «Металлург», а ФК «Пробий» оказался сильнее «Агробизнеса». Таким образом, можно сказать, что клубы из Ивано-Франковской области в этом туре действительно почувствовали вкус победы.

Отметим, что «Прикарпатье» три мяча забил еще до перерыва. Что касается ФК «Пробий», то он оформил комфортное преимущество до 57-й минуты. Дубль в составе команды из Ивано-Франковской области сделал Богдан Орынчак.

Прорыв тура

«Нива» с голами Богдана-Юлиана Вышинского и Дмитрия Галадея обыграла на выезде со счетом 2:0 «Феникс-Мариуполь».

Благодаря своей стабильности и хорошим результатам, тернопольская команда с 22 очками уже поднялась на пятое место в Первой лиге.

Хет-трик тура

В самом голевом поединке тура «Ингулец» выиграл на своем поле у «Виктории» со счетом 4:2!

Хет-триком за команду из Петрово отличился Виталий Фарасеенко, который стал главным героем поединка!

Эта виктория позволила «Ингульцу» с 25 очками в активе закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.

Голеадоры тура

Отметим, что Фарасеенко после такой результативности ворвался в список лидеров в гонке лучших голеадоров Первой лиги. У представителя «Ингульца» восемь забитых мячей. Столько же точных ударов записали в свой актив Максим Войтиховский («Агробизнес») и Андрей Хома («Прикарпатье»), который в этом туре расщедрился на один гол. Таким образом, эти три футболиста находятся в тройке лидеров лучших снайперов Первой лиги, забив по восемь мячей.

Легионер тура

«Черноморец» после двух ничейных матчей кряду победил на своем поле в поединке с «Черниговом».

Одесситы выиграли встречу со счетом 1:0, благодаря голу в исполнении панамского полузащитника Анеля Райса.

«Моряки» на данный момент с 30 очками в активе идут на втором месте в Первой лиге Украины.

Оборона тура

«Левый Берег» в выездном поединке с ФК ЮКСА одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу от капитана Евгения Банады на 89 минуте.

Кроме заработанных трех очков, киевская команда занесла себе в актив еще один матч без пропущенных мячей. Таким образом, «Левый Берег» уже в пятом поединке кряду оставил свои ворота «сухими» и эта серия длится у киевлян уже месяц!

Кстати, «Левый Берег» с 22 баллами идет на четвертом месте в Первой лиге.

Чего ждать?

Центральным матчем 13-го тура будет поединок «Левый Берег» – «Черноморец». «Буковина» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА. «Металлист» встретится с «Ворсклой» в дерби экс-команд УПЛ! Также состоятся матчи «Чернигов» – «Металлург», «Нива» – «Подолье», «Виктория» – «Агробизнес», «Прикарпатье» – «Ингулец» и «Пробий» – «Феникс-Мариуполь».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 12 10 2 0 26 - 9 24.10.25 15:00 Буковина - ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 FSK Mariupol 2:3 Буковина 32
2 Черноморец 12 9 3 0 19 - 3 25.10.25 16:00 Левый берег - Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес 30
3 Ингулец 12 7 4 1 24 - 11 25.10.25 15:00 Прикарпатье - Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 FSK Mariupol29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец 25
4 Левый берег 11 7 1 3 14 - 9 25.10.25 16:00 Левый берег - Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег 22
5 Нива Тернополь 12 6 4 2 15 - 11 24.10.25 15:00 Нива Тернополь - Подолье19.10.25 FSK Mariupol 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов 22
6 Агробизнес 12 6 3 3 12 - 8 25.10.25 15:00 Виктория - Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 FSK Mariupol08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес 21
7 Прикарпатье 12 5 3 4 18 - 14 25.10.25 15:00 Прикарпатье - Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье 18
8 Виктория 12 4 3 5 13 - 14 25.10.25 15:00 Виктория - Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория 15
9 Ворскла 12 3 3 6 8 - 12 25.10.25 16:00 Металлист - Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория 12
10 Пробой 12 3 3 6 12 - 16 25.10.25 15:00 Пробой - FSK Mariupol19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой 12
11 ЮКСА 12 3 3 6 7 - 11 24.10.25 15:00 Буковина - ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой 12
12 Металлист 11 3 2 6 11 - 13 25.10.25 16:00 Металлист - Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 FSK Mariupol 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег 11
13 Чернигов 10 3 1 6 9 - 12 24.10.25 15:00 Чернигов - Металлург Зп19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов 10
14 FSK Mariupol 12 2 2 8 6 - 16 25.10.25 15:00 Пробой - FSK Mariupol19.10.25 FSK Mariupol 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 FSK Mariupol09.10.25 FSK Mariupol 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 FSK Mariupol29.09.25 FSK Mariupol 2:3 Буковина 8
15 Металлург Зп 12 1 3 8 4 - 22 24.10.25 15:00 Чернигов - Металлург Зп19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец 6
16 Подолье 12 0 4 8 5 - 22 24.10.25 15:00 Нива Тернополь - Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье 4
Полная таблица

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты»
Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»
