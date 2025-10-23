Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фенербахче
23.10.2025 19:45 - : -
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 октября 2025, 18:16 |
309
1

Фенербахче – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 23 октября в 19:45 по Киеву

23 октября 2025, 18:16 |
309
1 Comments
Фенербахче – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фенербахче

В четверг, 23 октября состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фенербахче

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 9 игр турецкой Суперлиги ему удалось набрать 19 баллов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Галатасарая», сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов, однако от 2-го места команду отделяет всего 1 очко.

В Лигу Европы турки попали после поражения против «Бенфики» в финале квалификации Лиги чемпионов (именно после этой игры был уволен Жозе Моуриньо). 1-й тур завершился для "Фенербахче" поражением 3:1 против загребского "Динамо", однако во 2-м раунде клуб смог преодолеть "Ниццу" со счетом 2:1.

Штутгарт

В этом сезоне «швабы» тоже выглядят очень достойно. После 7 игр Бундеслиги на счету команды есть 15 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 3 место турнирной таблицы. Однако «Бавария», которая сейчас разместилась на 1-й строчке, опережает «Штутгарт» уже на 6 очков. В Кубке Германии клуб едва смог пройти «Брауншвейг» и квалифицировался в 1/16 финала, где его уже ждет «Майнц».

В Лигу Европы немцы квалифицировались благодаря победе в национальном кубке. В 1-м туре основного этапа турнира «Штутгарт» со счетом 2:1 одолел «Сельту», однако во 2-м 2:0 уступил «Базель».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • "Фенербахче" пропустили 6 голов за 9 матчей текущего сезона чемпионата Турции - 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Штутгарт» также пропустил 6 голов в текущем сезоне Бундеслиги (но сделал это за 7 игр) – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В 5/7 последних играх "Фенербахче" забивали обе команды.

Возможные стартовые составы

Фенербахче: Четин – Браун, Остервольде, Союнчу, Семеду – Юксек, Альварес – Артюкоглу, Асенсио, Нене – Талиска

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс, Шабо, Жаке, Ассиньон – Миттельштадт, Стиллер – Фюрих, Эль-Ханнус, Буанани – Ундав

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3,5 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
23 октября 2025 -
19:45
Штутгарт
Тотал менее 3.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Самсунспор – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций 2025/26
Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом
Шахтер Донецк – Легия Варшава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фенербахче Штутгарт прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22 октября 2025, 20:12 2
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23 октября 2025, 08:14 7
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.10.2025, 14:00
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23.10.2025, 04:57
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:32
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
Чекаю, що обидві заб'ють і ТБ2,5.
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 5
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем