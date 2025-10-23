В четверг, 23 октября состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фенербахче

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 9 игр турецкой Суперлиги ему удалось набрать 19 баллов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Галатасарая», сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов, однако от 2-го места команду отделяет всего 1 очко.

В Лигу Европы турки попали после поражения против «Бенфики» в финале квалификации Лиги чемпионов (именно после этой игры был уволен Жозе Моуриньо). 1-й тур завершился для "Фенербахче" поражением 3:1 против загребского "Динамо", однако во 2-м раунде клуб смог преодолеть "Ниццу" со счетом 2:1.

Штутгарт

В этом сезоне «швабы» тоже выглядят очень достойно. После 7 игр Бундеслиги на счету команды есть 15 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 3 место турнирной таблицы. Однако «Бавария», которая сейчас разместилась на 1-й строчке, опережает «Штутгарт» уже на 6 очков. В Кубке Германии клуб едва смог пройти «Брауншвейг» и квалифицировался в 1/16 финала, где его уже ждет «Майнц».

В Лигу Европы немцы квалифицировались благодаря победе в национальном кубке. В 1-м туре основного этапа турнира «Штутгарт» со счетом 2:1 одолел «Сельту», однако во 2-м 2:0 уступил «Базель».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

"Фенербахче" пропустили 6 голов за 9 матчей текущего сезона чемпионата Турции - 3-й лучший результат среди всех команд.

«Штутгарт» также пропустил 6 голов в текущем сезоне Бундеслиги (но сделал это за 7 игр) – 2-й лучший результат среди всех команд.

В 5/7 последних играх "Фенербахче" забивали обе команды.

Возможные стартовые составы

Фенербахче: Четин – Браун, Остервольде, Союнчу, Семеду – Юксек, Альварес – Артюкоглу, Асенсио, Нене – Талиска

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс, Шабо, Жаке, Ассиньон – Миттельштадт, Стиллер – Фюрих, Эль-Ханнус, Буанани – Ундав

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3,5 с коэффициентом 1.55.