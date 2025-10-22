КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»
По мнению эксперта, опыт бразильцев имеет немаловажное значение
23 октября донецкий «Шахтер» сыграет очередной матч в розыгрыше Лиги конференций. На хорошо знакомом стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове, который выступает в роли домашней арены «горняков», они встретятся с варшавской «Легией».
О своих ожиданиях накануне этой игры корреспонденту Sport.ua рассказал экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов:
– Мои ожидания относительно матча с «Легией» только положительные. Мне очень хочется, чтобы «Шахтер» выиграл. Учитывая, что донецкая команда создает много моментов, на первый план, конечно же, выйдет реализация. И это связано не только с завершающей стадией в атаке, многое будет зависеть и от игры в обороне.
– В кадровом арсенале нынешнего «Шахтера» много бразильских легионеров. Насколько они, на ваш взгляд, задают тон атакующей игре команды?
– Они, безусловно, задают. Однако все бразильцы в основном являются молодыми ребятами, которым еще не хватает опыта участия в таких турнирах, как еврокубки. Но я уверен, что многие бразильские легионеры, которых пригласил к себе «Шахтер», со временем себя проявят. Для этого нужно наиграть определенное количество матчей на международной арене. Такой опыт очень необходим – как же без этого.
– С уходом в английский «Фулхэм» бразильца Кевина атакующий потенциал «Шахтера» уменьшился?
– Считаю, что да.
– Возможно, ради турнирных побед донецкому клубу не стоило отпускать его в самом начале сезона?
– Если было хорошее предложение и руководство «Шахтера» все устроило, то почему бы и не отпустить? Тем более, что на эту позицию клуб взял многих новых ребят, у которых сейчас будет шанс себя проявить. Возможно, со временем кто-то из них будет стоить столько же, сколько и Кевин. А может и больше.
– Что вы могли бы сказать о нынешнем польском футболе?
– Я видел много игр, ведь свободного времени у меня сейчас достаточно. Могу сказать, что в Польше много команд, которые относятся к крепким середнякам европейского футбола. Все они хорошо обучены, с хорошей организацией игры. Команды обычно играют жестко, используют разные тактики. Они могут играть как от обороны, так и первым номером, применять силовой футбол и большое количество фланговых подач. Так что в противостоянии с «Легией» просто «Шахтеру» точно не будет. Завтрашняя игра в Кракове будет сложной.
– Как считаете, «Легия» – тот соперник, который может оказаться «Шахтеру» по зубам?
– Как по мне, шансы на победу у обеих команд 50 на 50.
– А если принять во внимание одну важную особенность: «Шахтер» домашний матч проводит в Польше, а «Легия» является столичным клубом этой страны? Возможно, при таких условиях шансы варшавской команды все же более благоприятные?
– Да нет, я так не думаю. Ведь когда выходишь на футбольное поле, то особо не обращаешь внимания на трибуны и на то, кто что выкрикивает и за кого болеет. На поле есть мяч, есть партнеры и есть соперник. А еще собственное мастерство, желание и все остальное, за счет чего можно добиваться положительного результата. Поэтому и считаю, что шансы 50 на 50.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пенсионеры переиграли нидерландскую команду 5:1 в третьем туре еврокубка
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов