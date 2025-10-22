Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»
Лига конференций
22 октября 2025, 23:21 | Обновлено 22 октября 2025, 23:28
181
0

КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»

По мнению эксперта, опыт бразильцев имеет немаловажное значение

22 октября 2025, 23:21 | Обновлено 22 октября 2025, 23:28
181
0
КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября донецкий «Шахтер» сыграет очередной матч в розыгрыше Лиги конференций. На хорошо знакомом стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове, который выступает в роли домашней арены «горняков», они встретятся с варшавской «Легией».

О своих ожиданиях накануне этой игры корреспонденту Sport.ua рассказал экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов:

– Мои ожидания относительно матча с «Легией» только положительные. Мне очень хочется, чтобы «Шахтер» выиграл. Учитывая, что донецкая команда создает много моментов, на первый план, конечно же, выйдет реализация. И это связано не только с завершающей стадией в атаке, многое будет зависеть и от игры в обороне.

– В кадровом арсенале нынешнего «Шахтера» много бразильских легионеров. Насколько они, на ваш взгляд, задают тон атакующей игре команды?

– Они, безусловно, задают. Однако все бразильцы в основном являются молодыми ребятами, которым еще не хватает опыта участия в таких турнирах, как еврокубки. Но я уверен, что многие бразильские легионеры, которых пригласил к себе «Шахтер», со временем себя проявят. Для этого нужно наиграть определенное количество матчей на международной арене. Такой опыт очень необходим – как же без этого.

– С уходом в английский «Фулхэм» бразильца Кевина атакующий потенциал «Шахтера» уменьшился?

– Считаю, что да.

– Возможно, ради турнирных побед донецкому клубу не стоило отпускать его в самом начале сезона?

– Если было хорошее предложение и руководство «Шахтера» все устроило, то почему бы и не отпустить? Тем более, что на эту позицию клуб взял многих новых ребят, у которых сейчас будет шанс себя проявить. Возможно, со временем кто-то из них будет стоить столько же, сколько и Кевин. А может и больше.

– Что вы могли бы сказать о нынешнем польском футболе?

– Я видел много игр, ведь свободного времени у меня сейчас достаточно. Могу сказать, что в Польше много команд, которые относятся к крепким середнякам европейского футбола. Все они хорошо обучены, с хорошей организацией игры. Команды обычно играют жестко, используют разные тактики. Они могут играть как от обороны, так и первым номером, применять силовой футбол и большое количество фланговых подач. Так что в противостоянии с «Легией» просто «Шахтеру» точно не будет. Завтрашняя игра в Кракове будет сложной.

– Как считаете, «Легия» – тот соперник, который может оказаться «Шахтеру» по зубам?

– Как по мне, шансы на победу у обеих команд 50 на 50.

– А если принять во внимание одну важную особенность: «Шахтер» домашний матч проводит в Польше, а «Легия» является столичным клубом этой страны? Возможно, при таких условиях шансы варшавской команды все же более благоприятные?

– Да нет, я так не думаю. Ведь когда выходишь на футбольное поле, то особо не обращаешь внимания на трибуны и на то, кто что выкрикивает и за кого болеет. На поле есть мяч, есть партнеры и есть соперник. А еще собственное мастерство, желание и все остальное, за счет чего можно добиваться положительного результата. Поэтому и считаю, что шансы 50 на 50.

По теме:
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
АЗ Алкмаар – Слован. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций Шахтер Донецк Шахтер - Легия Легия Варшава Валерий Кривенцов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 23:59 0
Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов

Пенсионеры переиграли нидерландскую команду 5:1 в третьем туре еврокубка

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Футбол | 22.10.2025, 19:05
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 4
Бокс
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем