КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»

23 октября донецкий «Шахтер» сыграет очередной матч в розыгрыше Лиги конференций. На хорошо знакомом стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове, который выступает в роли домашней арены «горняков», они встретятся с варшавской «Легией».

О своих ожиданиях накануне этой игры корреспонденту Sport.ua рассказал экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов:

– Мои ожидания относительно матча с «Легией» только положительные. Мне очень хочется, чтобы «Шахтер» выиграл. Учитывая, что донецкая команда создает много моментов, на первый план, конечно же, выйдет реализация. И это связано не только с завершающей стадией в атаке, многое будет зависеть и от игры в обороне.

– В кадровом арсенале нынешнего «Шахтера» много бразильских легионеров. Насколько они, на ваш взгляд, задают тон атакующей игре команды?

– Они, безусловно, задают. Однако все бразильцы в основном являются молодыми ребятами, которым еще не хватает опыта участия в таких турнирах, как еврокубки. Но я уверен, что многие бразильские легионеры, которых пригласил к себе «Шахтер», со временем себя проявят. Для этого нужно наиграть определенное количество матчей на международной арене. Такой опыт очень необходим – как же без этого.

– С уходом в английский «Фулхэм» бразильца Кевина атакующий потенциал «Шахтера» уменьшился?

– Считаю, что да.

– Возможно, ради турнирных побед донецкому клубу не стоило отпускать его в самом начале сезона?

– Если было хорошее предложение и руководство «Шахтера» все устроило, то почему бы и не отпустить? Тем более, что на эту позицию клуб взял многих новых ребят, у которых сейчас будет шанс себя проявить. Возможно, со временем кто-то из них будет стоить столько же, сколько и Кевин. А может и больше.

– Что вы могли бы сказать о нынешнем польском футболе?

– Я видел много игр, ведь свободного времени у меня сейчас достаточно. Могу сказать, что в Польше много команд, которые относятся к крепким середнякам европейского футбола. Все они хорошо обучены, с хорошей организацией игры. Команды обычно играют жестко, используют разные тактики. Они могут играть как от обороны, так и первым номером, применять силовой футбол и большое количество фланговых подач. Так что в противостоянии с «Легией» просто «Шахтеру» точно не будет. Завтрашняя игра в Кракове будет сложной.

– Как считаете, «Легия» – тот соперник, который может оказаться «Шахтеру» по зубам?

– Как по мне, шансы на победу у обеих команд 50 на 50.

– А если принять во внимание одну важную особенность: «Шахтер» домашний матч проводит в Польше, а «Легия» является столичным клубом этой страны? Возможно, при таких условиях шансы варшавской команды все же более благоприятные?

– Да нет, я так не думаю. Ведь когда выходишь на футбольное поле, то особо не обращаешь внимания на трибуны и на то, кто что выкрикивает и за кого болеет. На поле есть мяч, есть партнеры и есть соперник. А еще собственное мастерство, желание и все остальное, за счет чего можно добиваться положительного результата. Поэтому и считаю, что шансы 50 на 50.