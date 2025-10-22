21 октября дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд Лиги чемпионов.

В матче 3-го тура турнира «шмели» на выезде обыграли «Копенгаген» со счетом 4:2.

Благодаря этому результату «Боруссия» установила новый рекорд результативности в Лиге чемпионов. Дортмундцы стали первой командой в истории турнира, которая в каждом из стартовых трех туров забила 4 и более гола.

«Боруссия» Дортмунд в первых трех матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд – 2:4

«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик» – 4:1

«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд – 4:4