Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дортмундская Боруссия установила новый рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 октября 2025, 20:21
Дортмундская Боруссия установила новый рекорд Лиги чемпионов

Он связан с результативными стартовыми турами «шмелей»

Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд Лиги чемпионов.

В матче 3-го тура турнира «шмели» на выезде обыграли «Копенгаген» со счетом 4:2.

Благодаря этому результату «Боруссия» установила новый рекорд результативности в Лиге чемпионов. Дортмундцы стали первой командой в истории турнира, которая в каждом из стартовых трех туров забила 4 и более гола.

«Боруссия» Дортмунд в первых трех матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26:

  • «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд – 2:4
  • «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик» – 4:1
  • «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд – 4:4
Боруссия Дортмунд Копенгаген Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
