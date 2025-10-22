Дортмундская Боруссия установила новый рекорд Лиги чемпионов
Он связан с результативными стартовыми турами «шмелей»
21 октября дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд Лиги чемпионов.
В матче 3-го тура турнира «шмели» на выезде обыграли «Копенгаген» со счетом 4:2.
Благодаря этому результату «Боруссия» установила новый рекорд результативности в Лиге чемпионов. Дортмундцы стали первой командой в истории турнира, которая в каждом из стартовых трех туров забила 4 и более гола.
«Боруссия» Дортмунд в первых трех матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26:
- «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд – 2:4
- «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик» – 4:1
- «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд – 4:4
3x4 – Borussia Dortmund is the first club in the history of the UEFA Champions League to score 4+ goals in each of the first three games of a season. Foursome. pic.twitter.com/z3sN7Jyygi— OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане разгромили «Байер» – 7:2
Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву