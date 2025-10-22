Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начали подготовку к поединку десятого тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 25 октября на стадионе «Украина».

По имеющейся информации, повреждения, заставившие полузащитников Илью Квасницу и легионера Клайвера попросить замену в предыдущем календарном матче с «Кривбассом», оказались несерьезными – игроки уже тренировались в общей группе и смогут сыграть с «зелено-белыми».

Львовское дерби является очень важным для участников и поэтому вызывает большой интерес: «Карпаты» пытаются подтянуться к группе лидеров, а «Рух» – выкарабкаться из зоны вылета.

Сейчас в активе «Карпат» 11 очков – они десятые в чемпионате, а «Рух» отстает на пять пунктов и разместился на 15 месте.

