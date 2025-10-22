Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 09:33 |
200
0

Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе

Все подопечные Ивана Федыка – здоровы

22 октября 2025, 09:33 |
200
0
Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе
ФК Рух Львов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начали подготовку к поединку десятого тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 25 октября на стадионе «Украина».

По имеющейся информации, повреждения, заставившие полузащитников Илью Квасницу и легионера Клайвера попросить замену в предыдущем календарном матче с «Кривбассом», оказались несерьезными – игроки уже тренировались в общей группе и смогут сыграть с «зелено-белыми».

Львовское дерби является очень важным для участников и поэтому вызывает большой интерес: «Карпаты» пытаются подтянуться к группе лидеров, а «Рух» – выкарабкаться из зоны вылета.

Сейчас в активе «Карпат» 11 очков – они десятые в чемпионате, а «Рух» отстает на пять пунктов и разместился на 15 месте.

Ранее полузащитник «Руха» Василий Рунич подвел итог матча с «Кривбассом».

По теме:
В одном случае. Известно, получат ли игроки сборной Украины премиальные
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
«Приедет много фанов из Варшавы». Украинский тренер предупредил Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух Клайвер Габриэл Илья Квасница травма тренировка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 5
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 2
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную

Парижане разгромили «Байер» – 7:2

Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Футбол | 22.10.2025, 08:31
Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21.10.2025, 17:26
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 10:17
ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 27
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем