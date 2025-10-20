Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 16:59 |
63
0

Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»

Полузащитник «Руха» подвел итог матча с «Кривбасом»

20 октября 2025, 16:59 |
63
0
Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»
ФК Рух. Василий Рунич

«Рух» в поединке 9-го тура УПЛ на своем поле уступил «Кривбассу» со счетом 1:2. Впечатлениями о матчи поделился автор результативной передачи в составе львовского клуба Василий Рунич.

«В эпизоде ​​с голом, который забил «Рух», я просто оказался в той точке, в которой должен был находиться в этой атаке. Удалось сделать скидку на Бабукара Фаала, и он отличился голом. Обидно, что мы не смогли забить больше голов.

Нас подвела реализация, ведь если смотреть на игру, то команда выполнила установку тренерского штаба. Мы понимали, что играем дома, создаем много моментов, нам нужно побеждать, ведь сейчас у нас непростое положение в турнирной таблице. Считаю, что сегодня «Рух» полностью превосходил соперника по игре, но удача сегодня была не на нашей стороне.

Надо сделать правильные выводы как команде, так и индивидуально каждому из нас. Впереди у нас матч с «Карпатами». На этот поединок нам не нужно дополнительно настраиваться, потому что все понимают важность этой игры. Думаю, мы подойдем к следующему матчу в хороших кондициях, а это поражение от «Кривбасса» еще больше мотивирует нас на получение положительного результата», – сказал Василий Рунич.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Сложно сказать, что происходит с Динамо. Это не случайно»
Кудровка и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Марко САПУГА: «Не хватило точного завершающего удара»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Первая лига Украины Рух Львов Рух - Кривбасс Василий Рунич
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 октября 2025, 11:59 90
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане претендуют на высокие места в таблице

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 25
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Футбол | 20.10.2025, 16:13
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 10
Футбол
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 6
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 1
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем