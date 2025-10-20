Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»

«Рух» в поединке 9-го тура УПЛ на своем поле уступил «Кривбассу» со счетом 1:2. Впечатлениями о матчи поделился автор результативной передачи в составе львовского клуба Василий Рунич.

«В эпизоде ​​с голом, который забил «Рух», я просто оказался в той точке, в которой должен был находиться в этой атаке. Удалось сделать скидку на Бабукара Фаала, и он отличился голом. Обидно, что мы не смогли забить больше голов.

Нас подвела реализация, ведь если смотреть на игру, то команда выполнила установку тренерского штаба. Мы понимали, что играем дома, создаем много моментов, нам нужно побеждать, ведь сейчас у нас непростое положение в турнирной таблице. Считаю, что сегодня «Рух» полностью превосходил соперника по игре, но удача сегодня была не на нашей стороне.

Надо сделать правильные выводы как команде, так и индивидуально каждому из нас. Впереди у нас матч с «Карпатами». На этот поединок нам не нужно дополнительно настраиваться, потому что все понимают важность этой игры. Думаю, мы подойдем к следующему матчу в хороших кондициях, а это поражение от «Кривбасса» еще больше мотивирует нас на получение положительного результата», – сказал Василий Рунич.