  4. ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме
Лига чемпионов
21 октября 2025, 20:47 | Обновлено 21 октября 2025, 20:57
ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме

Подопечные Флика побеждают греческий «Олимпиакос» в матче третьего тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».

Команды вышли на поле «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Каталонский клуб отправил в ворота гостей два забитых мяча – испанский полузащитник Фермин Лопес на 7-й и 39-й минутах дважды огорчил вратаря соперника.

Лига чемпионов Барселона Олимпиакос Пирей Фермин Лопес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
