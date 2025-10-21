ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме
Подопечные Флика побеждают греческий «Олимпиакос» в матче третьего тура Лиги чемпионов
Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».
Команды вышли на поле «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Каталонский клуб отправил в ворота гостей два забитых мяча – испанский полузащитник Фермин Лопес на 7-й и 39-й минутах дважды огорчил вратаря соперника.
