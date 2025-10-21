Экс-вингер Барселоны продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ

Испанский вингер Кристиан Тельо продолжит свою карьеру в «Палм Сити». Об этом сообщает Руди Галетти.

По информации источника, 34-летний футболист достиг соглашение с клубом из второго по силе дивизиона ОАЭ. 22 октября испанец пройдет медосмотр, после чего присоединится к «Палм Сити».

Кристиан Тельо является свободным агентом, последним его клубом была «Аль-Оруба». С 2012 по 2017 год вингер выступал за «Барселону», но часть этого пятилетнего отрезка своей карьеры. провел в арендах.

