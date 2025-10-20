200 млн евро. Барселона нацелилась на топ-форварда, скоро переговоры

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Radioestadio Noche.

По информации источника, мадридский клуб уже готов вести переговоры по 25-летнему футболисту. «Матрасники» готовы отпустить Хулиана за сумму в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

