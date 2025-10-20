Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 200 млн евро. Барселона нацелилась на топ-форварда, скоро переговоры
Испания
20 октября 2025, 23:08 | Обновлено 20 октября 2025, 23:17
540
1

200 млн евро. Барселона нацелилась на топ-форварда, скоро переговоры

Внимание каталонев привлекает Хулиан Альварес

20 октября 2025, 23:08 | Обновлено 20 октября 2025, 23:17
540
1 Comments
200 млн евро. Барселона нацелилась на топ-форварда, скоро переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Radioestadio Noche.

По информации источника, мадридский клуб уже готов вести переговоры по 25-летнему футболисту. «Матрасники» готовы отпустить Хулиана за сумму в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски ведет переговоры по трансферу.

По теме:
Решение принято. Реал может уже зимой попрощаться с игроком атаки
Артета признался, на какого тренера он равняется
Нефтчи подпишет звездного игрока. Он второй бомбардир Камеруна после Это’О
Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Onda Cero
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20 октября 2025, 13:17 4
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 20 октября 2025, 17:59 8
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер

Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии
Футбол | 20.10.2025, 23:23
Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии
Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Форвард Барселоні потрібен, особливо після відходу Левандовськи. Але 200 млн за Альвареса це щось захмарне. Таку суму мабуть і в Саудівській Аравії не заплатять
Ответить
0
Популярные новости
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 145
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем