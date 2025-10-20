200 млн евро. Барселона нацелилась на топ-форварда, скоро переговоры
Внимание каталонев привлекает Хулиан Альварес
Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Radioestadio Noche.
По информации источника, мадридский клуб уже готов вести переговоры по 25-летнему футболисту. «Матрасники» готовы отпустить Хулиана за сумму в 200 миллионов евро.
В текущем сезоне Хулиан Альварес провел десять матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски ведет переговоры по трансферу.
