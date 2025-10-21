Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 октября в 22:00
Во вторник, 16 сентября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
После двух туров «Реал» имеет в активе шесть очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.
Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»