Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
21 октября 2025, 18:18 | Обновлено 21 октября 2025, 18:19
Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 октября в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 сентября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

После двух туров «Реал» имеет в активе шесть очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.

Реал Мадрид – Ювентус
Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Ювентус Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
