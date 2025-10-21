Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 17:17 | Обновлено 21 октября 2025, 17:20
65
0

Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»

Аргентинский тренер дал пресс-конференцию перед матчем с «Арсеналом»

21 октября 2025, 17:17 | Обновлено 21 октября 2025, 17:20
65
0
Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с лондонским «Арсеналом»:

«Они работают с Артетой уже пять или шесть лет, и у них есть четкая идентичность, от которой они не отступят.

Напротив, они совершенствуют ее, привлекая отличных игроков на позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти с той же идеей. Они соревнуются в каждом матче Премьер-лиги до самого конца, с достоинствами, которые не всегда были их, но которые явно отражают их идентичность.

«Нам придется вести игру там, где, по нашему мнению, мы можем нанести ущерб. Это замечательный стадион с активной публикой и, несомненно, высоким темпом».

Я вижу отличных нападающих, высоких игроков и очень хороших нападающих, которые отлично играют головой.

Количество голов, которые они забивают таким образом, необычно; они работают очень тщательно. Это огромная сила. Мы выиграли много матчей таким образом в 2014 году, и у них тоже есть такая возможность».

Ранее Микель Аретта дал пресс-конференцию перед игрой с «Атлетико».

По теме:
ТРУБИН: «Отдадим все силы, чтобы победить Ньюкасл. Будет интересный матч»
Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Микель АРТЕТА: «Это очень специфическая черта Атлетико»
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Диего Симеоне
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21 октября 2025, 00:59 9
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер

Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)

Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Футбол | 21 октября 2025, 12:52 9
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда

Пробиотики тонизируют кишечник, а этот текст – ваше ментальное здоровье

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем