Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с лондонским «Арсеналом»:

«Они работают с Артетой уже пять или шесть лет, и у них есть четкая идентичность, от которой они не отступят.

Напротив, они совершенствуют ее, привлекая отличных игроков на позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти с той же идеей. Они соревнуются в каждом матче Премьер-лиги до самого конца, с достоинствами, которые не всегда были их, но которые явно отражают их идентичность.

«Нам придется вести игру там, где, по нашему мнению, мы можем нанести ущерб. Это замечательный стадион с активной публикой и, несомненно, высоким темпом».

Я вижу отличных нападающих, высоких игроков и очень хороших нападающих, которые отлично играют головой.

Количество голов, которые они забивают таким образом, необычно; они работают очень тщательно. Это огромная сила. Мы выиграли много матчей таким образом в 2014 году, и у них тоже есть такая возможность».

Ранее Микель Аретта дал пресс-конференцию перед игрой с «Атлетико».