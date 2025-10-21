Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»
Аргентинский тренер дал пресс-конференцию перед матчем с «Арсеналом»
Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с лондонским «Арсеналом»:
«Они работают с Артетой уже пять или шесть лет, и у них есть четкая идентичность, от которой они не отступят.
Напротив, они совершенствуют ее, привлекая отличных игроков на позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти с той же идеей. Они соревнуются в каждом матче Премьер-лиги до самого конца, с достоинствами, которые не всегда были их, но которые явно отражают их идентичность.
«Нам придется вести игру там, где, по нашему мнению, мы можем нанести ущерб. Это замечательный стадион с активной публикой и, несомненно, высоким темпом».
Я вижу отличных нападающих, высоких игроков и очень хороших нападающих, которые отлично играют головой.
Количество голов, которые они забивают таким образом, необычно; они работают очень тщательно. Это огромная сила. Мы выиграли много матчей таким образом в 2014 году, и у них тоже есть такая возможность».
Ранее Микель Аретта дал пресс-конференцию перед игрой с «Атлетико».
