Источник: у Ярмоленко больше влияния на игроков, чем у Шовковского
Вацко отметил интересную ситуацию в Динамо
По информации известного комментатора и журналиста Виктора Вацко, у вингера Динамо Андрея Ярмоленко еще даже в прошлом сезоне было больше влияния на игроков, чем у тренера Александра Шовковского.
«Можете воспринимать как инсайд, но в прошлом сезоне у Ярмоленко было очень важное влияние на раздевалку. У Шовковского такого влияния не было, у Андрея – было».
«Посмотрите в матче с Зарей сейчас, как Ярмоленко у поля подсказывал и игроки его слушали», – сказал Вацко.
При этом Вацко отметил, что руководство клуба не собирается увольнять Шовковского, несмотря на проблемы с результатами и конфликт с Ярмоленко.
