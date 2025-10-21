Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: у Ярмоленко больше влияния на игроков, чем у Шовковского
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 14:21 | Обновлено 21 октября 2025, 14:51
Вацко отметил интересную ситуацию в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

По информации известного комментатора и журналиста Виктора Вацко, у вингера Динамо Андрея Ярмоленко еще даже в прошлом сезоне было больше влияния на игроков, чем у тренера Александра Шовковского.

«Можете воспринимать как инсайд, но в прошлом сезоне у Ярмоленко было очень важное влияние на раздевалку. У Шовковского такого влияния не было, у Андрея – было».

«Посмотрите в матче с Зарей сейчас, как Ярмоленко у поля подсказывал и игроки его слушали», – сказал Вацко.

При этом Вацко отметил, что руководство клуба не собирается увольнять Шовковского, несмотря на проблемы с результатами и конфликт с Ярмоленко.

