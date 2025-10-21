Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо начало продажу билетов на матч с Кривбассом. Какова цена?
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 03:31 | Обновлено 21 октября 2025, 03:43
68
1

Динамо начало продажу билетов на матч с Кривбассом. Какова цена?

Цена билетов на игру 10-го тура УПЛ в Киеве составляет от 300 до 500 грн

21 октября 2025, 03:31 | Обновлено 21 октября 2025, 03:43
68
1 Comments
Динамо начало продажу билетов на матч с Кривбассом. Какова цена?
ФК Динамо Киев

Следующий домашний матч Динамо проведет в воскресенье, 26 октября.

Соперником «бело-синих» в игре 10-го тура УПЛ будет криворожский «Кривбасс», вышедший на первое место турнирной таблицы по итогам 9 туров.

Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – 26 октября в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. Впрочем, начиная с этого матча, «Динамо» получило разрешение на присутствие 4333 зрителей на матче.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Соперник Динамо – наибольшая академия. У них 260 команд»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Он подошел и сразу же извинился»
Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20 октября 2025, 09:10 1
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 11
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ
Футбол | 21.10.2025, 01:57
ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ
ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Игореша хоть какие то бабки сбрить хочет.Потом будет в Монако в казино рассказывать что это для болельщиков сделал.
Ответить
0
Популярные новости
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем