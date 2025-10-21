Динамо начало продажу билетов на матч с Кривбассом. Какова цена?

Следующий домашний матч Динамо проведет в воскресенье, 26 октября.

Соперником «бело-синих» в игре 10-го тура УПЛ будет криворожский «Кривбасс», вышедший на первое место турнирной таблицы по итогам 9 туров.

Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – 26 октября в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. Впрочем, начиная с этого матча, «Динамо» получило разрешение на присутствие 4333 зрителей на матче.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.