Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 01:47 | Обновлено 21 октября 2025, 02:14
Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо

Стоимость билетов начинается от 500 грн на матч 2 ноября во Львове

Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на домашний матч чемпионата Украины во Львове. Поединок 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 2 ноября, на «Арене Львов». Игра начнется в 18:00.

20 и 21 октября – приоритетная продажа для болельщиков, которые покупали билеты на матчи «Шахтера» в текущем сезоне. Для них автоматически открыт доступ к покупке на официальном сайте «Шахтера». С 22 октября – свободная продажа при наличии билетов.

Стоимость билетов. Standard: 500, 600 гривен. Business: 1300–1500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве). Sky Box: от 3500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства).

В сезоне 2025/26 продолжает действовать система динамических цен: при наличии спроса и высокой динамике продаж стоимость билетов будет расти. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги все обязаны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий «Арены Львов») немедленно покинуть территорию стадиона.

Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк





