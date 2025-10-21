Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо

Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на домашний матч чемпионата Украины во Львове. Поединок 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 2 ноября, на «Арене Львов». Игра начнется в 18:00.

20 и 21 октября – приоритетная продажа для болельщиков, которые покупали билеты на матчи «Шахтера» в текущем сезоне. Для них автоматически открыт доступ к покупке на официальном сайте «Шахтера». С 22 октября – свободная продажа при наличии билетов.

Стоимость билетов. Standard: 500, 600 гривен. Business: 1300–1500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве). Sky Box: от 3500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства).

В сезоне 2025/26 продолжает действовать система динамических цен: при наличии спроса и высокой динамике продаж стоимость билетов будет расти. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги все обязаны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий «Арены Львов») немедленно покинуть территорию стадиона.