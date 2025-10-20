Экс-игрок Днепра: « Да, это было очень волнующе – забить на Бернабеу»

Легенда «Днепра» Эдуард Сон в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о эмоциях от гола в ворота «Реала»:

– А для вас лично гол на «Бернабеу» стал особенно волнующим?

– Да, это было очень волнующе – забить на таком стадионе. По окончании карьеры я поехал в Мадрид со своими детьми, мы ходили на стадион. Старшему из моих детей тогда исполнилось лет 12–13. Я ему сказал: «Вот в эти ворота я забил гол». Он так посмотрел на меня с недоверием. Мы еще были в музее, смотрели экспозицию. Однако, когда я показал ворота, он не поверил. Ну, дети… Когда они видят отца ежедневно дома, трудно представить, что папа когда-то бегал по легендарному полю и забивал голы.