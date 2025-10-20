Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Днепра: « Да, это было очень волнующе – забить на Бернабеу»
Другие новости
20 октября 2025, 23:54 |
132
0

Экс-игрок Днепра: « Да, это было очень волнующе – забить на Бернабеу»

Эдуард Сон рассказал о голе в ворота «Реала»

20 октября 2025, 23:54 |
132
0
Экс-игрок Днепра: « Да, это было очень волнующе – забить на Бернабеу»
Эдуард Сон

Легенда «Днепра» Эдуард Сон в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о эмоциях от гола в ворота «Реала»:

– А для вас лично гол на «Бернабеу» стал особенно волнующим?
– Да, это было очень волнующе – забить на таком стадионе. По окончании карьеры я поехал в Мадрид со своими детьми, мы ходили на стадион. Старшему из моих детей тогда исполнилось лет 12–13. Я ему сказал: «Вот в эти ворота я забил гол». Он так посмотрел на меня с недоверием. Мы еще были в музее, смотрели экспозицию. Однако, когда я показал ворота, он не поверил. Ну, дети… Когда они видят отца ежедневно дома, трудно представить, что папа когда-то бегал по легендарному полю и забивал голы.

По теме:
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Решение принято. Реал может уже зимой попрощаться с игроком атаки
Реал Мадрид Днепр Эдуард Сон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20 октября 2025, 13:17 4
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20 октября 2025, 17:41 12
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК

Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Футбол | 21.10.2025, 00:28
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
19.10.2025, 14:47 3
Авто/мото
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем