Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны
Испания
22 октября 2025, 02:32 |
152
0

Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны

В саудовский клуб может перейти Роберт Левандовски

22 октября 2025, 02:32 |
152
0
Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду пригласил звездного голеадора «Барселоны» Роберта Левандовски играть за саудовский клуб.

По информации испанских СМИ, португалец лично попросил клуб рассмотреть трансфер поляка, который потерял статус бесспорного игрока основы в команде Флика. Саудовский гранд планирует усилить атаку опытным форвардом и готов сделать весомое финансовое предложение. В «Барсе» не исключают продажи 36-летнего игрока, если поступит выгодное предложение.

Для Левандовски это может стать последним большим вызовом в карьере, а для клуба «Аль-Наср» еще одним громким трансфером после прихода Роналду.

Ранее появилась информация, что Роберт Левандовски пропустит матч с «Реалом».

По теме:
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Известна оценка Яремчука за безумный матч между Олимпиакосом и Барселоной
Роберт Левандовски Криштиану Роналду трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 55
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Футбол | 21.10.2025, 22:41
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Футбол | 22.10.2025, 02:25
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
20.10.2025, 00:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 123
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем