Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду пригласил звездного голеадора «Барселоны» Роберта Левандовски играть за саудовский клуб.

По информации испанских СМИ, португалец лично попросил клуб рассмотреть трансфер поляка, который потерял статус бесспорного игрока основы в команде Флика. Саудовский гранд планирует усилить атаку опытным форвардом и готов сделать весомое финансовое предложение. В «Барсе» не исключают продажи 36-летнего игрока, если поступит выгодное предложение.

Для Левандовски это может стать последним большим вызовом в карьере, а для клуба «Аль-Наср» еще одним громким трансфером после прихода Роналду.

Ранее появилась информация, что Роберт Левандовски пропустит матч с «Реалом».