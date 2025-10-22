Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 03:22
ВИДЕО. Как футболисты Динамо убирали парк в Киеве

В мероприятии приняли участие игроки юношеской команды киевлян

ВИДЕО. Как футболисты Динамо убирали парк в Киеве
ФК Динамо

В воскресенье, 19 октября, в парке «Нивки», недалеко от ДЮФШ «Динамо» имени В. Лобановского, состоялось интересное и полезное событие – совместная экологическая акция с участием ФК «Динамо» (Киев), Киевской городской государственной администрации и Департамента территориального контроля города Киева.

В этот день утром у входа в парк было многолюдно. Здесь собрались воспитанники академии «Динамо Киев» разных возрастных групп (2009, 2010, 2011, 2012 годов рождения и несколько ребят 2013 г.р.), руководство ФК «Динамо» (Киев) в лице генерального директора Дмитрия Брифа и заместителя генерального директора Максима Радуцкого, тренеры и администраторы школы, представители КГГА, руководство Департамента территориального контроля города Киева и представители СМИ.

Участники акции провели символическую воскресную толоку на территории парка, который регулярно страдает от загрязнения бытовыми отходами, мусором, несанкционированными выбросами и т.д., внеся свой вклад в очистку природы и комфортную жизнь в столице. Мероприятие прошло под лозунгом «Киев – это мы!»

ВИДЕО. Как футболисты Динамо убирали парк в Киеве

