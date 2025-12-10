Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо
10 декабря 2025, 22:45
Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо

Киевляне следующий матч проведут против «Фиорентины»

Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк поделился ожиданиями от матча Лиги конференций против «Фиорентины» и дал обещание фанатам.

– Это ваш третий матч в качестве тренера «Динамо». Что вы дали команде после вашего назначения?

– Я человек, который не любит давать обещания. Конечно, наша команда находится не в лучшем состоянии, но я вас уверяю, что завтра на поле не будет равнодушных в нашей команде.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» окончательно определилось с тренерским штабом на заключительную часть первой половины сезона 2025/26.

Фиорентина Динамо Киев Игорь Костюк Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
