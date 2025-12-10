Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк поделился ожиданиями от матча Лиги конференций против «Фиорентины» и дал обещание фанатам.

– Это ваш третий матч в качестве тренера «Динамо». Что вы дали команде после вашего назначения?

– Я человек, который не любит давать обещания. Конечно, наша команда находится не в лучшем состоянии, но я вас уверяю, что завтра на поле не будет равнодушных в нашей команде.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» окончательно определилось с тренерским штабом на заключительную часть первой половины сезона 2025/26.