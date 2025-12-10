Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изаки СИЛВА: «Наш завтрашний соперник действительно сильный»
Лига конференций
10 декабря 2025, 23:33 |
57
0

Изаки СИЛВА: «Наш завтрашний соперник действительно сильный»

Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча против «Хамрун Спартанс»

10 декабря 2025, 23:33 |
57
0
Изаки СИЛВА: «Наш завтрашний соперник действительно сильный»
ФК Шахтер. Изаки Силва

Полузащитник донецкого «Шахтера» Изаки Силва поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спартанс».

– Что вы знаете о чемпионате Мальты и, в частности, о вашем будущем сопернике «Хамрун Спартанс»?

– Да, безусловно, мы знаем, что наш завтрашний соперник действительно силен. Это очень опытная команда, которая доминирует в чемпионате Мальты. Со своей стороны можем заверить, что готовы сделать все возможное и отдать все силы, чтобы порадовать своих болельщиков и одержать победу на поле.

– Завтра для тебя будет пятый еврокубковый матч. Как оцениваешь свой вклад в предыдущих четырех играх и как хотел бы проявить себя именно в предстоящей встрече?

– Я очень рад быть здесь. И, да, мне очень приятно, что завтра будет мой пятый матч за «Шахтер» в европейских турнирах. Несмотря на то, что я еще новичок в клубе и в этой тренерской системе, я чувствую, что достаточно хорошо вписываюсь в общую концепцию главного тренера. Я отдаю максимум как на поле, так и на тренировках. Поэтому, если Бог позволит, завтра я хочу показать свою лучшую игру и помочь команде одержать победу.

– Сейчас у тебя в «Шахтере» такая же роль и позиция, как в свое время у Арды Турана во время его игровой карьеры. Какие именно знания и советы он дает тебе лично и как они влияют на твой прогресс?

– Мистер очень помог мне улучшить стиль игры, видение поля и то, как я могу вписаться в общую построение команды. Конечно, все его советы я воспринимаю максимально серьезно и стараюсь реализовывать их на поле. Также я видел его игру как футболиста, и это оставило лучшее впечатление. Для меня это настоящее сокровище – получать советы от такого талантливого в прошлом игрока. Было бы незабываемо, если бы я смог воплотить эти советы на поле.

Матч «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Арда ТУРАН: «Эта игра будет решающей для нашего будущего»
Костюк пообещал, какие футболисты не будут играть за Динамо
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Изаки Силва Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10 декабря 2025, 06:44 1
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков

Тренер назвал свои условия для возвращения

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 9
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:18
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 10.12.2025, 21:42
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 19
Футбол
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем