ВИДЕО. Первый гол за 33 матча, ошибка Тибо. Реал и Сити обменялись мячами
Забивали Родриго и О'Райли
Мадридский «Реал» сумел открыть счет в поединке против «Манчестер Сити».
На 28-й минуте гол забил Родриго, который и вывел свою команду вперед. Этим точным ударом бразилец прервал серию из 33 матчей подряд, в которых ему не удавалось отличиться за королевский клуб.
На 36-й минуте ошибкой Тибо Куртуа воспользовался Нико О'Райли – вратарь отбил матч перед собой.
В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Он не забивал 33 матча! Нападающий Реала забил в ворота Ман Сити
ГОЛ! О'Райли, 28, 1:1!
ГОЛ! Холанд, 43 (п), 1:2!
