Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 22:42 | Обновлено 10 декабря 2025, 22:59
ВИДЕО. Первый гол за 33 матча, ошибка Тибо. Реал и Сити обменялись мячами

Забивали Родриго и О'Райли

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» сумел открыть счет в поединке против «Манчестер Сити».

На 28-й минуте гол забил Родриго, который и вывел свою команду вперед. Этим точным ударом бразилец прервал серию из 33 матчей подряд, в которых ему не удавалось отличиться за королевский клуб.

На 36-й минуте ошибкой Тибо Куртуа воспользовался Нико О'Райли – вратарь отбил матч перед собой.

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Он не забивал 33 матча! Нападающий Реала забил в ворота Ман Сити

ГОЛ! О'Райли, 28, 1:1!

ГОЛ! Холанд, 43 (п), 1:2!

Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
ВИДЕО. Как Холанд расстроил Куртуа в матче Лиги чемпионов
Хиберниан U-19 – Динамо U-19 – 1:1. Ничья как победа. Видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
