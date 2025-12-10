ВИДЕО. Первый гол за 33 матча, ошибка Тибо. Реал и Сити обменялись мячами

Мадридский «Реал» сумел открыть счет в поединке против «Манчестер Сити».

На 28-й минуте гол забил Родриго, который и вывел свою команду вперед. Этим точным ударом бразилец прервал серию из 33 матчей подряд, в которых ему не удавалось отличиться за королевский клуб.

На 36-й минуте ошибкой Тибо Куртуа воспользовался Нико О'Райли – вратарь отбил матч перед собой.

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Он не забивал 33 матча! Нападающий Реала забил в ворота Ман Сити

ГОЛ! О'Райли, 28, 1:1!

ГОЛ! Холанд, 43 (п), 1:2!