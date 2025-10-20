Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Арда Гюлер привлекает внимание английского гранда
Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Defensa Central
По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. В Мадриде дали понять то, что Арда не покинет клуб ни за какие деньги.
В текущем сезоне Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя голами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может совершить два супертрансфера.
