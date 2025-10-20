Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Defensa Central

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. В Мадриде дали понять то, что Арда не покинет клуб ни за какие деньги.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя голами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

