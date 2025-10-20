Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Испания
20 октября 2025, 21:48 |
307
0

Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ

Арда Гюлер привлекает внимание английского гранда

20 октября 2025, 21:48 |
307
0
Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Defensa Central

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. В Мадриде дали понять то, что Арда не покинет клуб ни за какие деньги.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя голами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может совершить два супертрансфера.

По теме:
Нефтчи подпишет звездного игрока. Он второй бомбардир Камеруна после Это’О
Легенда Днепра: «Представители Реала ходили по базе, смотрели условия»
Вильярреал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арда Гюлер
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20 октября 2025, 13:17 2
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Футбол | 20 октября 2025, 19:59 62
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Футбол | 20.10.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем