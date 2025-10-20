Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Днепра: «Представители Реала ходили по базе, смотрели условия»
Другие новости
20 октября 2025, 21:27 |
192
0

Легенда Днепра: «Представители Реала ходили по базе, смотрели условия»

Эдуард Сон поделился воспоминаниями о игре с мадридским грандом

20 октября 2025, 21:27 |
192
0
Легенда Днепра: «Представители Реала ходили по базе, смотрели условия»
Эдуард Сон

Легенда «Днепра» Эдуард Сон в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился воспоминаниями от матча с «Реалом»:

– Что вам прежде всего приходит в голову, когда вспоминаете матч между «Днепром» и «Реалом» в 1990 году?
– В 1990-м мы провели январские сборы в Испании. До этого к нам на базу в Днепропетровск приезжал президент «Реала». Помню этот момент. Представители «Реала» ходили по базе, смотрели условия тренировок. И потом они пригласили нас к себе – в Испанию. Приняли хорошо, как сейчас помню.

– Что еще вспомните?
– Помню, что испанцы даже устраивали праздничный ужин в честь нашей команды. Тогда у нас как раз происходил отток ехавших за границу игроков: Владимир Лютый, Алексей Чередник, Иван Вишневский, другие ребята. Поэтому у нас уже шло омоложение состава. Вместе с тем, пришли 3-4 молодых, которые довольно быстро вписались в нашу команду. И уже в конце сборов мы сыграли матч с «Реалом».

По теме:
Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Мадридский Реал по собственной инициативе сыграл против украинского клуба
Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц
Эдуард Сон Реал Мадрид Днепр
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 34
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20 октября 2025, 14:35 29
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле

Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Футбол | 20.10.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 20.10.2025, 17:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем