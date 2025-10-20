Легенда Днепра: «Представители Реала ходили по базе, смотрели условия»

Легенда «Днепра» Эдуард Сон в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился воспоминаниями от матча с «Реалом»:

– Что вам прежде всего приходит в голову, когда вспоминаете матч между «Днепром» и «Реалом» в 1990 году?

– В 1990-м мы провели январские сборы в Испании. До этого к нам на базу в Днепропетровск приезжал президент «Реала». Помню этот момент. Представители «Реала» ходили по базе, смотрели условия тренировок. И потом они пригласили нас к себе – в Испанию. Приняли хорошо, как сейчас помню.

– Что еще вспомните?

– Помню, что испанцы даже устраивали праздничный ужин в честь нашей команды. Тогда у нас как раз происходил отток ехавших за границу игроков: Владимир Лютый, Алексей Чередник, Иван Вишневский, другие ребята. Поэтому у нас уже шло омоложение состава. Вместе с тем, пришли 3-4 молодых, которые довольно быстро вписались в нашу команду. И уже в конце сборов мы сыграли матч с «Реалом».