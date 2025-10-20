Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты»

В поединке 9-го тура УПЛ «Кривбасс» со счетом 2:1 обыграл «Рух». Впечатлениями о матче поделился защитник криворожского клуба Владимир Виливальд.

– Владимир, поздравляем с успехом. Как можешь подытожить игру?

– Очень интенсивный матч. Мы тщательно готовились, знали, что соперник будет агрессивно действовать в атаке и попытаться использовать свободные зоны. Судя по игре, мы выполнили все задачи, поставленные перед нами тренерским штабом.

– О чем говорили в перерыве, если не секрет?

– В перерыве мы внесли определенные коррективы: тренер вызвал к себе двух центральных защитников и дал конкретные наставления по игре. Во втором тайме выдержали давление, смогли забить еще один мяч, принесший нам победу. Очень важно сохранять концентрацию до финального свистка и быть готовым к любому развитию событий. Сейчас нужно проанализировать эту игру и готовиться к следующему матчу против «Динамо».

– Концовка игра получилась тяжелой?

– Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты. К сожалению, мы пропустили передачу с фланга, и в том моменте все немного отключились – игрок «Руха» забил почти в пустые ворота. Будем работать над этим.