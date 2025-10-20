Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 18:16 |
97
0

Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу в матче с «Рухом»

20 октября 2025, 18:16 |
97
0
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

В поединке 9-го тура УПЛ «Кривбасс» со счетом 2:1 обыграл «Рух». Впечатлениями о матче поделился защитник криворожского клуба Владимир Виливальд.

– Владимир, поздравляем с успехом. Как можешь подытожить игру?

– Очень интенсивный матч. Мы тщательно готовились, знали, что соперник будет агрессивно действовать в атаке и попытаться использовать свободные зоны. Судя по игре, мы выполнили все задачи, поставленные перед нами тренерским штабом.

– О чем говорили в перерыве, если не секрет?

– В перерыве мы внесли определенные коррективы: тренер вызвал к себе двух центральных защитников и дал конкретные наставления по игре. Во втором тайме выдержали давление, смогли забить еще один мяч, принесший нам победу. Очень важно сохранять концентрацию до финального свистка и быть готовым к любому развитию событий. Сейчас нужно проанализировать эту игру и готовиться к следующему матчу против «Динамо».

– Концовка игра получилась тяжелой?

– Надо оставаться сосредоточенными до последней минуты. К сожалению, мы пропустили передачу с фланга, и в том моменте все немного отключились – игрок «Руха» забил почти в пустые ворота. Будем работать над этим.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Мы сейчас в кризисном состоянии, гол не можем забить»
Денис ПОПОВ: «Сложно сказать, что происходит с Динамо. Это не случайно»
Василий РУНИЧ: «Обидно, что не смогли забить больше голов»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Первая лига Украины Рух Львов Рух - Кривбасс Владимир Виливальд
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»
Футбол | 20 октября 2025, 17:27 1
Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»
Руй Кошта – о Судакове: «Это особый случай, потрясающий игрок»

Президент «Бенфики» оценил трансфер украинца

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20 октября 2025, 17:41 7
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК

Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 19
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем