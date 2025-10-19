Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен посетил футбольную программу на УПЛ ТВ перед игровым днем в чемпионате Украины.

Иностранный специалист пообщался с экспертами о первой позиции «Кривбасса», которую команда заняла после победы над «Рухом» (2:1).

Перед началом программы ван Леувена встретили бывшие футболисты Андрей Богданов и Артем Федецкий.

По завершении общения Патрик покинул студию, и эксперты начали подготовку к матчу ЛНЗ и «Колоса».

ФОТО. Ван Леувен стал гостем студии УПЛ ТВ после выхода на первое место