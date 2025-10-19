ФОТО. Ван Леувен стал гостем студии УПЛ ТВ после выхода на первое место
Тренер «Кривбасса» пообщался с экспертами после матча чемпионата
Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен посетил футбольную программу на УПЛ ТВ перед игровым днем в чемпионате Украины.
Иностранный специалист пообщался с экспертами о первой позиции «Кривбасса», которую команда заняла после победы над «Рухом» (2:1).
Перед началом программы ван Леувена встретили бывшие футболисты Андрей Богданов и Артем Федецкий.
По завершении общения Патрик покинул студию, и эксперты начали подготовку к матчу ЛНЗ и «Колоса».
ФОТО. Ван Леувен стал гостем студии УПЛ ТВ после выхода на первое место
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексея отчислили из расположения Нью-Йорк Никс
«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес