ФОТО. Ван Леувен стал гостем студии УПЛ ТВ после выхода на первое место

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 16:15 | Обновлено 19 октября 2025, 16:31
Тренер «Кривбасса» пообщался с экспертами после матча чемпионата

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен посетил футбольную программу на УПЛ ТВ перед игровым днем в чемпионате Украины.

Иностранный специалист пообщался с экспертами о первой позиции «Кривбасса», которую команда заняла после победы над «Рухом» (2:1).

Перед началом программы ван Леувена встретили бывшие футболисты Андрей Богданов и Артем Федецкий.

По завершении общения Патрик покинул студию, и эксперты начали подготовку к матчу ЛНЗ и «Колоса».

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Патрик ван Леувен Рух - Кривбасс
Андрей Витренко
