ВИДЕО. Украинский голкипер отдал невероятный ассист через поле
Амир Агаларов начал разгромную победу «Нептунаса»
28-летний украинский голкипер «Нептунаса» Амир Агаларов оформил результативную передачу в Первой лиге Литвы.
Амир вышел в стартовом составе на выездной матч 27-го тура против «БФА Вильнюс» и помог своей команде открыть счет.
На 15-й минуте Агаларов выбил мяч из своей штрафной на чужую половину поля – еего партнер удачно пробил в одно касание, прошив ворота соперника.
В итоге «Нептунас» одержал разгромную победу со счетом 5:1.
Первая лига Литвы. 27-й тур, 18 октября
«БФА Вильнюс» – «Нептунас» – 1:5
Голы: Пранкус, 30 – Зубакскас, 15, Бадмус, 38, Бондарёв, 45, 57, Омохоа, 89
Видео результативной передачи Агаларова:
