ВИДЕО. Украинский голкипер отдал невероятный ассист через поле

28-летний украинский голкипер «Нептунаса» Амир Агаларов оформил результативную передачу в Первой лиге Литвы.

Амир вышел в стартовом составе на выездной матч 27-го тура против «БФА Вильнюс» и помог своей команде открыть счет.

На 15-й минуте Агаларов выбил мяч из своей штрафной на чужую половину поля – еего партнер удачно пробил в одно касание, прошив ворота соперника.

В итоге «Нептунас» одержал разгромную победу со счетом 5:1.

Первая лига Литвы. 27-й тур, 18 октября

«БФА Вильнюс» – «Нептунас» – 1:5

Голы: Пранкус, 30 – Зубакскас, 15, Бадмус, 38, Бондарёв, 45, 57, Омохоа, 89

Видео результативной передачи Агаларова: