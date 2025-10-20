Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер сообщил о старте продажи билетов на матч с Динамо. Известны цены
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 14:33 | Обновлено 20 октября 2025, 14:35
Шахтер сообщил о старте продажи билетов на матч с Динамо. Известны цены

Поединок 11 тура чемпионата Украины состоится 2 ноября в 18:00 по киевскому времени

Шахтер сообщил о старте продажи билетов на матч с Динамо. Известны цены
ФК Шахтер Донецк

2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Пресс-служба «горняков» сообщила о старте продажи билетов на львовский стадион «Арена Львов», где и пройдет одно из самых интересных противостояний первой половины чемпионата.

20 и 21 октября начнется приоритетная продажа для болельщиков, которые приобретали билеты на матчи «Шахтера» в текущем сезоне. Для них автоматически будет открыт доступ, который и позволит первыми купить пропуск на арену. С 22 октября – свободная продажа при наличии билетов.

Стоимость билетов:

  • Standard: 500, 600 гривен,
  • Business: 1 300 – 1 500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве),
  • Sky Box: от 3 500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства).

Отмечается, что система динамических цен действует и в этом сезоне: если спрос высок, цены могут расти. Один болельщик может приобрести до четырех билетов.

На данный момент подопечные Арды Турана набрали 18 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 17 очков, команда разместилась на третьей позиции. Лидером Премьер-лиги является криворожский «Кривбасс» (19 пунктов).

