Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром
Нули на табло продержались все 90 минут матча
В воскресенье, 19 октября, «Аталанта» встретилась с «Лацио» в седьмом туре итальянской Серии А.
Местом проведения поединка стала арена в Бергамо – «Gewiss Stadium».
«Аталанта» выглядела более убедительно по сравнению с соперником, особенно во втором тайме. Однако «богиня» так и не удалось отличиться хотя бы одним голом.
Команда из Рима не сильно стремилась к победе, держа ворота сухими. В результате «орлы» забрали баллы на выезде – 0:0.
Серия А, 7-й тур. 19 октября
«Аталанта» – «Лацио» – 0:0
1 punto per parte da #AtalantaLazio! pic.twitter.com/nydhOC3Kh0— Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025
«Кальяри» – «Болонья» – 2:0
Голы: Хольм, 31, Орсолини, 80
Il Bologna vince a Cagliari e prende i 3 punti 👏#CagliariBologna pic.twitter.com/F9uIlg5GHc— Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025
