Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром

В воскресенье, 19 октября, «Аталанта» встретилась с «Лацио» в седьмом туре итальянской Серии А.

Местом проведения поединка стала арена в Бергамо – «Gewiss Stadium».

«Аталанта» выглядела более убедительно по сравнению с соперником, особенно во втором тайме. Однако «богиня» так и не удалось отличиться хотя бы одним голом.

Команда из Рима не сильно стремилась к победе, держа ворота сухими. В результате «орлы» забрали баллы на выезде – 0:0.

Серия А, 7-й тур. 19 октября

«Аталанта» – «Лацио» – 0:0

1 punto per parte da #AtalantaLazio! pic.twitter.com/nydhOC3Kh0 — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025

«Кальяри» – «Болонья» – 2:0

Голы: Хольм, 31, Орсолини, 80