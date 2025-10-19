Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 октября 2025, 20:52
Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром

Нули на табло продержались все 90 минут матча

Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 октября, «Аталанта» встретилась с «Лацио» в седьмом туре итальянской Серии А.

Местом проведения поединка стала арена в Бергамо – «Gewiss Stadium».

«Аталанта» выглядела более убедительно по сравнению с соперником, особенно во втором тайме. Однако «богиня» так и не удалось отличиться хотя бы одним голом.

Команда из Рима не сильно стремилась к победе, держа ворота сухими. В результате «орлы» забрали баллы на выезде – 0:0.

Серия А, 7-й тур. 19 октября

«Аталанта» – «Лацио» – 0:0

«Кальяри» – «Болонья» – 2:0

Голы: Хольм, 31, Орсолини, 80

