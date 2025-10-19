Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А

19 октября в седьмом туре итальянской Серии А состоялся поединок между клубами «Дженоа» и «Парма».

Команды встретились на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел на поле всего 81 минуту.

Будучи в большинстве полматча, «Дженоа» не смогла пробить сопротивление соперника и одержать победу. В результате зафиксирована ничья – 0:0.

После матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Италии. Украинский футболист Малиновский получил неплохую оценку за свой выступление – 7.0.

Лучшим игроком признан голкипер «Пармы» Зион Сузуки, совершивший семь сейвов – 9.5 баллов.

Оценки матча «Дженоа» – «Парма» от SofaScore