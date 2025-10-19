Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Руслан вышел в старте «Дженоа» и отыграл 81 минуту
19 октября в седьмом туре итальянской Серии А состоялся поединок между клубами «Дженоа» и «Парма».
Команды встретились на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел на поле всего 81 минуту.
Будучи в большинстве полматча, «Дженоа» не смогла пробить сопротивление соперника и одержать победу. В результате зафиксирована ничья – 0:0.
После матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Италии. Украинский футболист Малиновский получил неплохую оценку за свой выступление – 7.0.
Лучшим игроком признан голкипер «Пармы» Зион Сузуки, совершивший семь сейвов – 9.5 баллов.
Оценки матча «Дженоа» – «Парма» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Николини пролил свет на эпизод
Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича