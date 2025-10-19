Два ассиста. Украинец стал частью разгромного матча с восемью голами

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 октября 2025, 19:02 | Обновлено 19 октября 2025, 19:05
Юрий Вакулко помог «Ордабасы» уничтожить соперника

ФК Ордбасы. Юрий Вакулко

19 октября в 25-м туре чемпионата Казахстана зафиксирована разгромная победа «Ордабасы» над клубом «Окжетпес» со счетом 7:1.

В стартовом составе «Ордабасы» вышел украинский полузащитник Юрий Вакулко, который отыграл все 90 минут на футбольном поле.

Украинский футболист не просто провел матч, он также отметился двумя голевыми передачами.

Юрий перешел в «Ордабасы» летом 2025 года – на его счету 17 матчей за клуб и шесть результативных передач.

Чемпионат Казахстана. 25-й тур, 19 октября

«Ордабасы» – «Окжетпес» – 7:1

Голы: Паулиньо, 7, 24; Астанов, 36, 45; Имнадзе, 64; Малый, 77; Кепецене, 83 – Жумат, 59

По теме:
Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев
Александр ПОКЛОНСКИЙ: «В Украине я человек-невидимка»
Украинский воспитанник Динамо нашел себе новый клуб за границей
Юрий Вакулко чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы Окжетпес
