Два ассиста. Украинец стал частью разгромного матча с восемью голами

19 октября в 25-м туре чемпионата Казахстана зафиксирована разгромная победа «Ордабасы» над клубом «Окжетпес» со счетом 7:1.

В стартовом составе «Ордабасы» вышел украинский полузащитник Юрий Вакулко, который отыграл все 90 минут на футбольном поле.

Украинский футболист не просто провел матч, он также отметился двумя голевыми передачами.

Юрий перешел в «Ордабасы» летом 2025 года – на его счету 17 матчей за клуб и шесть результативных передач.

Чемпионат Казахстана. 25-й тур, 19 октября

«Ордабасы» – «Окжетпес» – 7:1

Голы: Паулиньо, 7, 24; Астанов, 36, 45; Имнадзе, 64; Малый, 77; Кепецене, 83 – Жумат, 59