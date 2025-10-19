Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы

В воскресенье, 19 октября, «Карпаты» сыграют с «Эпицентром» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут матч во Львове на стадионе «Украина».

За час до начала поединка оба тренера определились с первым составом.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. Главным судьей станет Евгений Цыбулько.

Перед началом игрового дня «Карпаты» находились на 10-м месте (11 очков), тогда как «Эпицентр» занимал последнюю, 16-ю позицию (три очка).

Стартовые составы команд на матч «Карпаты» – «Эпицентр».