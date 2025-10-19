Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 17:02
334
0

Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы

Поединок между клубами состоится 19 октября на стадионе «Украина»

19 октября 2025, 17:02
334
0
Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 19 октября, «Карпаты» сыграют с «Эпицентром» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут матч во Львове на стадионе «Украина».

За час до начала поединка оба тренера определились с первым составом.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. Главным судьей станет Евгений Цыбулько.

Перед началом игрового дня «Карпаты» находились на 10-м месте (11 очков), тогда как «Эпицентр» занимал последнюю, 16-ю позицию (три очка).

Стартовые составы команд на матч «Карпаты» – «Эпицентр».

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
