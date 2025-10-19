Первое поражение лидера. Шахтер U-19 проиграл Полесью U-19

В матче девятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Полесья». «Горняки» шли без поражений. Но «Полесью» U-19 удалось обыграть лидера.

Матч прошел результативно. На двоих команды забили пять мячей.

В составе «Шахтера» U-19 забивали Мохамаду Канте и Василий Бундаш. За «Полесье» U-19 отличились Тимур Кулмалиев, Богдан Захаров и Назар Семененко.

«Шахтер» U-19 продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от киевского «Динамо» U-19 составляет пять очков.

Национальная лига U-19, 9-й тур, 19 октября

«Шахтер» U-19 – «Полесье» U-19 – 2:3

Голы: Канте, Бундаш – Курмалиев, Захаров, Семененко

Видеозапись матча